برخورد با 2000 مرغ فروشی متخلف در پایتخت/ جریمه 1.5 میلیاردی

بزرگمهر صادقی نیچ کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، از طرح تشدید بازرسیها در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: تمامی تیمها و بازرسان و شعب سیار تهران برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات اصناف آماده هستند.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به گران شدن قیمت مرغ و اختلاف قیمتها در سطح تهران چه اقداماتی انجام شده است گفت: تاکنون بر اساس گزارشات مردمی و بازرسیهای ماموران تعزیرات توانسته ایم با بیش از دو هزار فروشگاه عرضه مواد پروتئینی برخورد کرده که برای حدود 1700 فروشگاه پرونده تخلفاتی تشکیل شده و متخلفان بیش از 5/1 میلیارد ریال جریمه شدند.

معاون تعزیرات تهران گفت: در برخی از موارد ماموران تعزیرات با حکم شعب بر سر در فروشگاهها پارچه نوشته گران فروشی نصب کرده اند.

صادقی نیچ کوهی به تمامی عرضه کنندگان مرغ در تهران هشدار داد که با توجه به تعرفه های مصوب اقدام به عرضه مرغ کنند.