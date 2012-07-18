تاکید بر حفظ هویت و میراث باقی مانده در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمال کامیاب در سمینار "بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات" که روز چهارشنبه در خانه هنرمندان تهران برگزار شد، گفت: این سمینار با هدف تروج نگاه معماری و شهرسازی مبتنی بر هنر و ادبیات برگزار شده و تلاش داریم تا برگزاری چنین نشستهایی را همچنان در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: سازمان زیباسازی بر آن است تا نگاه کالبدی به شهر را به سمت نگاه معنایی و هنری هدایت کرده و در این راه نخست نیازمند تولید اندیشه و ادبیات کار هستیم.

به گفته کامیاب، تعبیه خیابان و مسیر دسترسی عابر پیاده از دیگر برنامه‏های سازمان زیباسازی است که بعد از اجرایی شدن بخشهایی از آن ایده در خیابانهای منتهی به بازار بزرگ و تجریش، در میدان امام حسین(ع)، حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا نیز ادامه خواهد یافت.

وی همچنین تاکید کرد: حفظ هویت و میراث باقی مانده در تهران حتی با ورود انگاره های مدرن به معماری و شهرسازی باید در دستور کار ما قرار گیرد تا بتوانیم گام های آینده را محکم برداریم.

در این سمینار همچنین دکتر سید محسن حبیبی، درباره سیمای شهر در هنر دیروز و امروز سخن گفت و دکتر مصطفی بهزادفر مباحثی را درباره تناظر کالبد شهر و انسان از دیدگاه حکمای مسلمان مطرح ساخت.