اولویت اول فجر سپاسی موفقیت در مقابل ذوب آهن است

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اولین بازی این تیم در مقابل ذوب آهن اصفهان افزود: ذوب آهن از جمله تیم های با سابقه و قدرتمند در لیگ فوتبال ایران است که از کادر فنی با دانش و قدرتمندی نیز برخوردار است.

وی تصریح کرد: تیم فجر شهید سپاسی شیراز از جمله تیم هایی بود که تمرینات خود را به موقع آغاز کرد و توانسته به هماهنگی قابل قبولی دست یابد.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یادآور شد: جوانان فجر شهید سپاسی به طور حتم با هماهنگی لازم به مقابل ذوب آهن اصفهان خواهند رفت و اگر بتوانند از فرصت های خود استفاده کنند به طور حتم به پیروزی خواهیم رسید.

یاوری ادامه داد: شرایط بازی های اول لیگ برتر به طور کل با گذشت چند هفته تغییر می کند زیرا تیمها پس از قرار گرفتن در جریان مسابقات می توانند به آمادگی لازم دست پیدا کنند.

وی یادآور شد: امیدواریم در لیگ جدید بتوانیم با کسب نتایج قابل قبول مردم شیراز و استان فارس را شاد کنیم زیرا بهترین راه برای نجات جوانان از فساد توجه به ورزش است.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اینکه مسئولین استان باید این تیم را در ادامه این راه ساخت و طولانی حمایت کنند، گفت: حمایت از ورزش حمایت از جوانان است و در این میان موفقیت تیم فجر شهید سپاسی شیراز باعث حضور چشم گیر جوانان در استادیوم خواهد شد.

یاوری در خصوص زمین چمن ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز، گفت: جای خوشحالی است که زمین چمن حافظیه در حال بازسازی است و اگر شرایط زمین چمن ورزشگاه دستغیب نیز نا مناسب باشد این شرایط برای هر دو تیم یکسان است.

از سری مسابقات لیگ برتر کشور دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و ذوب آهن اصفهان پنج شنبه شب در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز به دیدار هم خواهند رفت.