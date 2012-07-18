لزوم کنترل واردات محصولات معدنی به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز ناصر نیا در همایش معدن گام اول در تولید ملی که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن همایش های سازمان ملی جوانان قم برگزار شد اظهار داشت: برای تحقق شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در بخش معدن قسمت اول شعار که محرز است وقتی تولیدات معدنی صورت می گیرد خود به خود تولید ملی صورت گرفته است.



وی افزود: اما برای تحقق حمایت از کار و سرمایه ایرانی لازم است که وقتی مواد معدنی اولیه و فرآورده های معدنی در داخل کشور تولید می شود نباید مشابه این مواد از خارج کشور وارد شود.



رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور اظهار داشت: متاسفانه می بینیم با وجود اینکه صنایع سرامیک و چینی بهداشتی ما بسیار پیشرفت داشته است با هم این محصولات را از خارج کشور وارد می کنیم.



انتقاد از ورود محصولات چینی



ناصر نیا ادامه داد: من نمی دانم چرا سیاست گذارها و برنامه ریزهای ما در جهت جلوگیری از ورود چنین محصولاتی اقدام نمی کنند.



وی ذخائر معدنی کشور را مطلوب عنوان کرد و افزود: استخراج و استفاده مطلوب از این ذخائر ارزشمند معدنی وظایف کسانی است که دراین بخش فعالیت دارند.



رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور اظهار داشت: باید احداث هر کارخانه متناسب با عیار و نوع معدن مورد نظر باشد که متاسفانه شاهد هستیم که این کار در کشور به خوبی صورت نمی گیرد.



وی با بیان اینکه ذخائر معدنی برکات خداوندی است افزود: نباید حتی ذره ای از آنها بدون مصرف باقی بماند و حتی باید راهکاری برای استفاده از چیزهایی که از لحاظ فرآوری کاربردی ندارند پیدا کنیم.



ناصر نیا در پایان یکی از راهکارهای توسعه بخش معدن را ارائه طرح‌های آماده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای ذخائر معدنی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها می‌توانند در معرفی پتانسیل‌های موجود و سرمایه گذاری در این بخش موثر باشد.