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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

کوشش تبار عنوان کرد:

انجام 600 خدمت در شهرداریهای کشور

انجام 600 خدمت در شهرداریهای کشور

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه 600 نوع خدمت در شهرداریها انجام می شود،گفت: کارهایی از این دست ضریب اعتماد مردم به شهرداریها را افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوشش تبار ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته اجرایی آزمون استخدامی شهرداریهای گلستان در گرگان افزود: آزمون استخدامی شهرداریهای استان گلستان در 23 شهرداری استان بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می شود  و در این آزمون که زمان ثبت نام آن  مرداد ماه خواهد بود، تعداد 186 نفر در رشته ها و مشاغل حساس شهرداریها از جمله عمران و شهرسازی، آتش نشان، حقوقی، اداری و مالی و خدمات شهری جذب خواهند شد.

وی اظهار داشت: طی تفاهم نامه ای که با سازمان سنجش آموزش کشور امضا شد، آزمون استخدامی شهرداریهای کشور از جمله استان گلستان توسط سازمان سنجش و به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود.

کوشش تبار بیان کرد: برای اولین بار در سطح کشور شاهد برگزاری آزمون استخدامی در حوزه شهرداریها توسط سازمان سنجش هستیم که در مرحله سوم آن هشت استان شرکت دارند.

وی اذعان داشت: در تاریخچه صدساله شهرداریها هیچ آزمونی با این شکل و شمایل برگزار نشده که در فضای رقابتی سالم هر شهروند براساس مهارتهای علمی و تخصصی خود و صلاحیت های اخلاقی در شهرداریها جذب شوند.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها ؛ هدف از برگزاری آزمونی با این سبک را اعتماد مردم به سیاست گذاری دولت، جلوگیری از پارتی بازی و رابطه و بکارگیری نیروهای غیرکارآمد و غیر متخصص ، جذب نیروهای دارای توان علمی در رشته های مرتبط دانست.

وی تصریح کرد: برای افراد دارای سابقه خدمت در شهرداری و نیروهای قراردادی ، به ازای هرسال خدمت ، در نمره سؤالات عمومی و تخصصی آنها هریک دو درصد ( چهار درصد) لحاظ خواهد شد.

کوشش تبار گفت: به علت ارزش گذاری به توان علمی و تخصصی نیروها ، مصاحبه تخصصی در آزمون حذف شده است و هرکس نمره بالاتری اخذ کند برای گزینش معرفی می شود.

وی افزود: هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون 20 هزار تومان است و کلیه دستگاههای نظارتی استان بر این آزمون نظارت دارند.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها در پایان تأکید کرد : شهرداران باور و اعتقاد به سلامت آزمون را برای مردم تفهیم کرده، نسبت به اطلاع رسانی گسترده به عموم شهروندان اقدام کنند.

کد مطلب 1653413

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