انجام 600 خدمت در شهرداریهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کوشش تبار ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته اجرایی آزمون استخدامی شهرداریهای گلستان در گرگان افزود: آزمون استخدامی شهرداریهای استان گلستان در 23 شهرداری استان بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می شود و در این آزمون که زمان ثبت نام آن مرداد ماه خواهد بود، تعداد 186 نفر در رشته ها و مشاغل حساس شهرداریها از جمله عمران و شهرسازی، آتش نشان، حقوقی، اداری و مالی و خدمات شهری جذب خواهند شد.

وی اظهار داشت: طی تفاهم نامه ای که با سازمان سنجش آموزش کشور امضا شد، آزمون استخدامی شهرداریهای کشور از جمله استان گلستان توسط سازمان سنجش و به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود.

کوشش تبار بیان کرد: برای اولین بار در سطح کشور شاهد برگزاری آزمون استخدامی در حوزه شهرداریها توسط سازمان سنجش هستیم که در مرحله سوم آن هشت استان شرکت دارند.

وی اذعان داشت: در تاریخچه صدساله شهرداریها هیچ آزمونی با این شکل و شمایل برگزار نشده که در فضای رقابتی سالم هر شهروند براساس مهارتهای علمی و تخصصی خود و صلاحیت های اخلاقی در شهرداریها جذب شوند.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها ؛ هدف از برگزاری آزمونی با این سبک را اعتماد مردم به سیاست گذاری دولت، جلوگیری از پارتی بازی و رابطه و بکارگیری نیروهای غیرکارآمد و غیر متخصص ، جذب نیروهای دارای توان علمی در رشته های مرتبط دانست.

وی تصریح کرد: برای افراد دارای سابقه خدمت در شهرداری و نیروهای قراردادی ، به ازای هرسال خدمت ، در نمره سؤالات عمومی و تخصصی آنها هریک دو درصد ( چهار درصد) لحاظ خواهد شد.

کوشش تبار گفت: به علت ارزش گذاری به توان علمی و تخصصی نیروها ، مصاحبه تخصصی در آزمون حذف شده است و هرکس نمره بالاتری اخذ کند برای گزینش معرفی می شود.

وی افزود: هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون 20 هزار تومان است و کلیه دستگاههای نظارتی استان بر این آزمون نظارت دارند.

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها در پایان تأکید کرد : شهرداران باور و اعتقاد به سلامت آزمون را برای مردم تفهیم کرده، نسبت به اطلاع رسانی گسترده به عموم شهروندان اقدام کنند.