نمایش "هویت" در قم به اجرا در آمد

مرضیه شیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایش هویت در بوستان قم در حال اجرا است.



وی ادامه داد: نمایش خیابانی "هویت" به موضوع عفاف و حجاب و مشکلات دختران جوان در جامعه و خانواده می پردازد.

این نویسنده و کارگردان استان اضافه کرد: این نمایش به همت واحد نمایش حوزه هنری قم و گروه تئاتر سایه روشن، به کارگردانی مرضیه شیری از 27 تیرماه تا 4 مرداد ماه 1391 به اجرا در می‌آید.



شیری درباره زمینه موضوعی نمایش اظهار داشت: در جریان این نمایش قهرمان قصه مریم خانه را به قصد فرار ترک می‌کند و مادرش او را دنبال می‌کند تا او را برگرداند اما دختر که از افکار و رفتار سنتی مادر و پدر خسته شده و طاقتش طاق شده از برگشتن به خانه پرهیز می‌کند و از مردم می‌خواهد تا بین او و مادرش قضاوت کنند.



وی عنوان کرد: در زمان خروج دختر از منزل با دختری به نام مهناز آشنا می شود که یک دختر فراری است و افکار نادرستی را در سر دارد اما مریم در پاسخ به خواسته های او می گوید که نیاز به آزادی فکری در برخی از تصمیم گیری هایش دارد و خانواده خود را دوست دارد و می خواهد کنار آنها بماند.



نویسنده و کارگردان نمایش هویت اعلام کرد: در این نمایش سمانه ابن علی، نرگس رضایی و مرضیه شیری به هنرنمایی می پردازند و محمد جواد زرنوش مدیریت اجرا و تولید این نمایش را بر عهده دارد.



شیری عنوان کرد: نمایش خیابانی "هویت" در تاریخ ذکر شده هر روز ساعت 18 در بوستان نرگس (ویژه بانوان) واقع در 45 متری صدوق صدوق اجرای عمومی خواهد داشت.