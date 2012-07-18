هیچ تهدید و تحریمی توان مقابله با پیشرفت علمی ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سهراب پور در مراسم افتتاحیه جشنواره منطقه ای اختراعات البرز که ظهر چهارشنبه برگزار شد گفت: امروز ایران در جایگاه بسیار خوبی در حوزه علم و فناوری قرار داشته و هیچ تهدید و تحریمی توان مقابله با پیشرفت ایران در این حوزه را ندارد.

وی افزود: در حال حاضر در یک برهه خاص و حساس از تاریخ ایران و اسلام قرار داریم و نوعی مبارزه خاص تحت عنوان جنگ نرم و علمی در جریان است.

وی تصریح کرد: ایران به عنوان رهبر جهان اسلامی پیشتاز پیشرفت های علمی و پژوهشی و گفتمان های اسلامی برای برقراری نوعی عدالت در دنیا است که امروز به بیداری اسلامی منطقه گراییده است.

سهراب پور اظهار داشت: مبارزه برای ادامه این رهبری و سکان داری بار سنگینی را به دوش افراد برجسته یا همان نخبگان و برتران علمی می اندازد و در این مسیر نباید از هیچ جانفشانی دریغ کنند.

وی تاکید کرد: استعداد و توانمندی بیشتر مسئولیت و تعهد دو چندان را نسبت به بشریت و جامعه ایجاد می کند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: امروز علم و فناوری در کشور ما بومی شده و ترور دانشمندان و نخبگان کشور کوچک ترین خللی در مسیر پیشرفت و توسعه علمی و فناوری کشور به وجود نخواهد آورد.

سهراب پور فعالیت بنیاد نخبگان در حمایت از استعدادهای کشور و ایجاد بستر برای فعالیت هدفمند آنها را گامی موثر در جهت پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور و خودکفایی روزافزون آن دانست.