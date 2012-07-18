عامل انتحاری یکی از محافظان رسمی وزیر دفاع بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه و سی ان ان ترک گزارش دادند که عامل انفجار انتحاری امروز ساختمان امنیت ملی سوریه یکی از محافظان شخصی و رسمی وزیر دفاع سوریه بوده است.

بر اثر این انفجار وزیران دفاع، کشور و رئیس اطلاعات نظامی سوریه کشته شده اند.