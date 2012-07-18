عامل انتحاری یکی از محافظان رسمی وزیر دفاع بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه و سی ان ان ترک گزارش دادند که عامل انفجار انتحاری امروز ساختمان امنیت ملی سوریه یکی از محافظان شخصی و رسمی وزیر دفاع سوریه بوده است.
بر اثر این انفجار وزیران دفاع، کشور و رئیس اطلاعات نظامی سوریه کشته شده اند.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان اعلام کردند که عامل انتحاری انفجار دمشق یکی از محافظان رسمی وزیر دفاع بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه و سی ان ان ترک گزارش دادند که عامل انفجار انتحاری امروز ساختمان امنیت ملی سوریه یکی از محافظان شخصی و رسمی وزیر دفاع سوریه بوده است.
بر اثر این انفجار وزیران دفاع، کشور و رئیس اطلاعات نظامی سوریه کشته شده اند.
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