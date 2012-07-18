  1. بین الملل
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

قیام مردمی ادامه دارد؛

تظاهرات هزاران عربستانی علیه آل سعود/ درخواست محاکمه سران حکومت

تظاهرات هزاران عربستانی علیه آل سعود/ درخواست محاکمه سران حکومت

مردم شرق عربستان در ادامه قیام مردمی خود علیه این رژیم پس از شرکت در تشییع جنازه شهیدی که به دست نظامیان مثله شده بود، علیه آل سعود شعار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، هزاران  نفر از مردم عربستان عصر دیروز در العوامیه در شرق این کشور تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان که در مراسم تشییع جنازه شهیدی - که پس از شکنجه جسدش مثله شده بود شرکت کرده بودند- علیه آل سعود شعار دادند و خواستار محاکمه آنها در دادگاههای بین المللی شدند.

شایان ذکر است اخیرا یک نوار ویدئویی درباره عملکرد کینه توزانه نظامیان آل سعود نسبت به مردم بی دفاعی  که از مناطق دیگر عربستان به مناطق شرقی آمده اند، منتشر شده است.

در این نوار جسد شهید "عبدالله جعفر الاوجامی" هفده ساله از اهالی العوامیه مثله شده و در دستشویی انداخته شده است و این اوج نژاد پرستی و توهین به انسان را می رساند.

کد مطلب 1653425

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