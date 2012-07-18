محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر در خصوص اشکال وارده از سوی برخی نمایندگان مجلس به تعبیر دولت در زمینه زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: اتفاقا برخی از نمایندگان مجلس اظهارات من را در خصوص اینکه قانون زمانی را برای اجرای فاز دوم هدفمندی پیش بینی نکرده است، تایید کردند.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اظهار داشت: آقای مصباحی مقدم (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) اخیرا در این زمینه که قانون زمان اجرای فاز دوم هدفمندی را مشخص نکرده، صحبت کرد و نظر دولت تایید شد.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی نمایندگان مجلس نسبت به اینکه شاید دولت تا پایان سالجاری وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نشود، ابراز نگرانی می کنند؟ گفت: در خصوص هدفمندی تعاملات خوبی با مجلس داریم و در این زمینه در دو هفته گذشته نیز جلسه‌ای با روسای کمیسیون‌های مجلس برگزار کردیم.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در این خصوص خیلی اختلاف نظر یا سوءتفاهمی بین دولت و مجلس وجود ندارد.

فرزین در این زمینه که آیا با تفاسیر مختلفی که از قانون بوجود آمده است، دولت تا پایان سال جاری وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد شد یا خیر؟ بیان داشت: در این زمینه در حال تعامل هستیم و فعلا هیچ برنامه ای برای ورود به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نداریم.