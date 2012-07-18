رفع مشکلات بخش صنعت کمک شایانی به اشتغال خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کاشانی ظهر چهارشنبه در بازید از شهرک صنعتی زاهدان اظهار داشت: صنعت یکی از ارکان اصلی تولید در کشور است که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب باید بخش صنعت سیستان و بلوچستان بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی گفت: این استان ظرفیت های صنعتی و معدنی مطلوبی دارد و شایسته نیست واحدهای تولیدی که دارنده برندهای معتبر هستند به سبب مشکل سرمایه در گردش و مالیات ‌های سنگین در رکود باشند.

وی افزود: برخی کارخانجات سیستان و بلوچستان که در جهت تولید صنایع پیشرفته فعالیت دارند، به دلیل مشکلات مالی و نداشتن سرمایه در گردش تعطیل شده یا با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس بیان داشت: بانک ها باید سرمایه در گردش واحدهای صنعتی سیستان و بلوچستان را تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه باید مشوق ‌های مختلف صنعتی برای سرمایه‌ گذاران در سیستان و بلوچستان تدوین شود گفت: دوری از مرکز باعث نمی شود صنعت گر این استان توان رقابت با سایر استان ‌ها را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولیدات بومی استان سبب شکوفایی صنعت در شهرک ‌های صنعتی سیستان و بلوچستان می ‌شود، افزود: این امر با توجه به اینکه برخی از تولیدات استان به لحاظ کیفیت در خاورمیانه منحصر به فرد بوده و حتی مورد تمجید تولید کنندگان اروپایی قرار می‌ گیرد از اهمیت فزاینده‌ ای برخوردار است.