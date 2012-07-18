مشاغل کهن و منسوخ شده در قم شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهیار شامگاه سه‌شنبه در جلسه هفتگی بنیاد قم پژوهی که با موضوع بایسته های قم پژوهی تشکیل شد، ضمن لزوم ارج نهادن به تاریخ و فرهنگ قم خصوصاً مواردی که در حال فراموشی است گفت: مشاغل فراوانی در صده های اخیر در قم وجود داشت که بسیاری از آنها از میان رفته و حتی نامی از آنها باقی نیست.



این نویسنده و پژوهشگر ادب فارسی افزود: به طور مثال نظام آبیاری قم به دلیل تنوع در شور بودن و شیرین بودن، پیچیدگی خاصی داشت و روند اختصاص آب به مزارع، منازل، آب انبارها بحث گسترده ای دارد.



وی ادامه داد: اگرچه در رابطه با آبها و قنات های قم مطالبی تدوین شده ولی تا کنون در رابطه با این نظام آبیاری خاص مطالعات و تحقیقاتی صورت نگرفته است.



مشاغلی چون سوهان پزی سنتی، شربافی، شمع سازی، نعل بندی، آهنگری و نجاری سنتی، صابون پزی و... از جمله فنونی معرفی شد که در جامعه کنونی منسوخ شده است.



مهیار، شغل گیوه دوزی را نیز از دیگر مشاغل کهن قم معرفی کرد و در زمینه این حرفه قدیمی مطالب قابل توجهی را بازگو کرد.



این استاد دانشگاه ضمن تقدیر از محققینی که در پی جمع آوری مشاغل کهن قم هستند اظهار کرد: با وجود تلاش فراوانی که در این زمینه صورت گرفته متأسفانه بسیاری از شغل ها به دست فراموشی سپرده شده که این نقصان، تلاش و پشتکار بیشتری را می طلبد.



وی ادامه داد: بسیاری از بزرگان و قدمای ما که در قید حیات هستند، به مثابه دایره المعارف زنده ای هستند که می توان از ظرفیت گفتاری آنها در ثبت وقایع و خاطرات کهن قم بهره برد.



این نویسنده و محقق ادبیات کهن یکی از راهکارهای گردآوری مطالب منسوخ شده فارسی قمی را ثبت سخنان افراد مسن بی سواد و بعضاً کم سواد اهل قم ارزیابی کرد و افزود: تحصیل کرده ها در بیان وقایع و خاطرات به طور ناخودآگاه از کلمات و عبارات جایگزین امروزی استفاده می کنند و در نتیجه به هدف اصلی نخواهیم رسید.



مهیار با بیان اینکه محفوظات و خاطرات فراوانی در سینه قدمای ما محبوس است خاطرنشان کرد: اگر هر کدام از قمی های با سن بیشتر از هشتاد سال خاطره ای از دوران کودکی و جوانی خود در رابطه با تاریخ و فرهنگ قم نقل کنند، با ثبت آنها کتاب ارزشمندی حاصل خواهد شد.



وی در ادامه قدردانی از زحمات استاد علی اصغر فقیهی در رابطه با فرهنگ و تاریخ قم را یادآور شد و تصریح کرد: هر زمان با استاد فقیهی صحبت می کردیم خاطره ای جدید و مطلبی ناب می شنیدیم که تنها بخشی از آنها تاکنون به ثبت رسیده است.



مهیار گفت: شایسته بود بعد از وفات استاد فقیهی مکان سکونت ایشان به عنوان یک سند تاریخی حفظ شود که متأسفانه علیرغم تلاش های فراوان این امر محقق نشد.



لازم به ذکر است که بنیاد قم پژوهی از سال گذشته با هدف گردآوری و چاپ تمامی آثار مربوط به قم تأسیس شد و در جلسات هفتگی این بنیاد با حضور علاقمندان مباحث مربوط به حوزه قم پژوهی مطرح و از نظرات شرکت کنندگان استفاده می شود.



علاقمندان می توانند جهت شرکت در جلسات قم پژوهی همه هفته سه شنبه‌ها از ساعت 18 الی 20 به مرکز قم پژوهی واقع در خیابان صفائیه کوچه آمار پلاک 72 مراجعه کنند.