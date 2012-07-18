قطع عضو یک کارگر در حوادث شغلی

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 296 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که 143 تماس مزاحم و یک هزار و 153 تماس مددجو بود.
وی ادامه داد: این تعداد تماس منجر به انجام 163 ماموریت شد که 76 مورد مربوط به تصادفات رانندگی استان و مابقی مربوط به سایر ماموریت ها می شد.
معاون اورژانس قم اضافه کرد: حوادث رانندگی قم در 24 ساعت گذشته 97 مجروح داشت.
فراهانی در ادامه قطع عضو یک کارگر را از جمله حوادث این مدت ذکر کرد و بیان داشت: این کارگر از ناحیه آرنج دچار قطع عضو شد که ماموران اورژانس وی را به مرکز درمانی شهید بهشتی انتقال دادند.
وی برخورد سمند و کامیون را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و عنوان داشت: این حادثه در محور جاده قدیم اصفهان بن قلعه چم و طایقان روی داد که چهار مجروح برجای گذاشت.
معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم از برخورد پژو با گارد ریل خبر داد و ابراز کرد: این حادثه در اتوبان قم – کاشان کیلومتر 30 اتفاق افتاد و چهار مجروح داشت.
فراهانی اظهار کرد: در حادثه ای دیگر بر اثر واژگونی کامیون در کیلومتر 30 اتوبان ساوه – سلفچگان 2 نفر به شدت مجروح شدند.
وی اضافه کرد: حال این 2 نفر وخیم گزارش شده است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت: در حادثه ای بر اثر گیر کردن دست یک کارگر در دستگاه میکسر این فرد دچار قطع عضو شد.
مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 296 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که 143 تماس مزاحم و یک هزار و 153 تماس مددجو بود.
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