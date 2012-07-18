دارهای ارگانیک قالی در اختیار بافندگان قرار می گیرد

محمدباقر آقا علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استانها باید یک بخشی از هزینه های دستگاه های دولتی به این موضوع اختصاص پیدا کند تا ما شاهد رشد و رونق این بخش باشیم و آن را به اوج برسانیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: ما در رابطه با توسعه آموزش در فرش، انگیزش را هم در میان علاقه مندان به این حرفه ایجاد کنیم و اگر انگیزش در کنار علم وجود نداشته باشد امکان دارد آن علم را از بین برود.



علیخانی بیان داشت: ما بابزرگ کردن کار فرش در کشور می توانیم در حوزه اقتصادی به سمت پیشرفت حرکت کنیم و البته این انگیزه ها تاثیرات اساسی را در این زمینه خواهد داشت.



وی اظهار داشت: مسئولان باید در بحث مشاغل خانگی به بافنده ها فرش کمک کنند و به دلیل اینکه استان گلستان در این زمینه فعال است میتواند این امر را مورد توجه قرار دهد.



مجموعه های متمرکز فرش راه اندازی شود

این مسئول با اشاره به اینکه ما باید در هر استان یک یا دو مجموعه متمرکز را تشکیل دهیم، ادامه داد: ما در استان ها باید به دنبال مجموعه های متمرکز باشیم.

وی بیان داشت: اعتبارات خوبی در حوزه های آموزش در نظر گرفته ایم بخصوص اگر بتوانیم خوشه های فرش را تشکیل دهیم، می توانیم در هر استان یک مجموعه ای با کمک استانداریها، شهرک های صنعتی و مرکز ملی فرش ایران ایجاد کنیم.



آقا علیخانی با اشاره به بحث جامعه آماری در این زمینه گفت: ما در بحث جامعه آماری یک مشکل اساسی داریم و باید به کمک روسای فرش ادارات و سازمان های مرتبط بخصوص صنعت، معدن و تجارت بخصوص در زمینه مواد اولیه، دارهای قالی، فروشندگان و بافندگان این مشکل را برطرف کنیم.