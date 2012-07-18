برنامه های آستانه حضرت معصومه(س) در ماه رمضان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل آستانه حضرت معصومه(س) ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی حرم، جزء خوانی قرآن کریم در سه بخش نوجوانان، خواهران و عمومی است.



حجت الاسلام سیدمحمد صادقی اضافه کرد: جزء خوانی نوجوانان از ساعت 10 و 30 دقیقه صبح در شبستان امام خمینی (ره)، برنامه خواهران در رواق حضرت خدیجه(س) شامل تفسیر سوره مبارکه حجرات و کارگاه آموزشی احکام مبتلا به است و جزءخوانی عمومی نیز بعد از نماز عصر در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.



برگزاری جلسه تفسیر آیت الله مکارم در حرم



وی از برگزاری جلسه تفسیر آیت الله العظمی مکارم شیرازی قبل از برگزاری جلسه جزء خوانی عمومی خبرداد و بیان داشت: مداحی 15 دقیقه ای بعد از نماز ظهر نیز از دیگر برنامه های حرم مطهر در این ایام است.



صادقی ادامه داد: اقامه نماز در نوبت صبح در ماه رمضان توسط آیت الله حسینی بوشهری، نماز ظهر و عصر توسط آیت الله مکارم شیرازی و نماز مغرب توسط آیت الله شاهردوی اقامه می شود و سخنران دهه اول ماه مبارک نیز حجت الاسلام فرحزاد و سخنران دهه دو مومنی و دهه سوم سیدحسین حسینی خواهد بود و بعد از نماز مغرب و عشاء نیز دعای افتتاح و ابوحمزه ثمالی قرائت خواهد شد.



وی افزود: دعای سحر در ماه رمضان از ساعت 2 تا 3 بامداد قرائت می شود و افطاری نیز در مسجد اعظم و شبستان امام خمینی(ره) به قدر کفایت در میان زائران و مجاوران روزه دار توزیع می شود.



وی با اشاره به برنامه های شبهای قدر در ماه رمضان سال جاری تصریح کرد: برنامه های شب نوزدهم با تلاوت قرآن آغاز و با قرائت دعای ابوحمزه، سخنرانی حجت الاسلام پناهیان، دعای جوشن کبیر و مرثیه سرایی ادامه می یابد و مراسم احیاء نیز توسط آیت الله سیداحمد خاتمی اجرا می شود.



برنامه شبهای قدر



مدیرکل روابط عمومی و بین المللی حرم مطهر اضافه کرد: مراسم شب بیست و یکم نیز با تلاوت قرآن، دعای کمیل و سخنرانی حجت الاسلام میرباقری آغاز و با جوشن کبیر و مرثیه سرایی ادامه می یابد و مراسم احیاء نیز توسط آیت الله سعیدی اجرا می شود.



وی بیان داشت: برنامه های شب و بیست و سوم ماه رمضان نیز با تلاوت قرآن کریم توسط علی اصغر شعاعی آغاز می شود و پس از دعای ابوحمزه، سخنرانی حجت الاسلام رفیعی، جوشن کبیر و مرثیه سرایی مراسم احیاء توسط آیت الله حسینی بوشهری اجرا می شود.



صادقی با پیش بینی حضور بیش از صدهزار نفر در شبهای قدر در حرم مطهر از ایجاد شورای سیاستگذاری رسانه ای برای تدوین سیاستهای رسانه ای آستانه در طول سال خبرداد و افزود: راه اندازی سیستم خادمان افتخاری رسانه ای حرم از دیگر برنامه هایی است که روابط عمومی آستانه در حال پیگیری آن است.