اختصاص اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیون ریال به حوزه آموزش شهر قدس

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وظیفه خطیر آموزش و پرورش در تعلیم و تعلم نسل آینده و لزوم ایجاد فضای مناسب تحصیلی جهت حفظ طراوت و روحیه دانش آموزان، برنامه های بسیاری به منظور ارتقا سطح آموزشی در شهرستان قدس در نظر گرفته شده است.

اختصاص اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیون ریال به حوزه آموزش

وی عنوان کرد: در این زمینه با اختصاص اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیون ریال، اقدامات اساسی به منظور رفع کاستیها و ایجاد امکانات مورد نیاز صورت گرفته است که در سال جاری به اجرا در خواهند آمد.

این مسئول ادامه داد: اداره کل نوسازی مدارس استان تهران، سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، فرمانداری شهرستان قدس و دیگر ادارات و ارگانهای ذیربط، به منظور اجرای هرچه بهتر و سریعتر برنامه های در نظر گرفته شده، به تعامل و همکاری سازنده در این راستا پرداخته اند.

تکمیل و احداث چندین مدرسه به منظور افزایش سرانه آموزشی قدس

جهانبخشی گفت: از جمله مهمترین برنامه ها می توان به طرح تکمیل دو مدرسه پانزده کلاسه مقطع متوسطه در مناطق هفت جوی و کوی فرزان به ترتیب با اعتبار یک هزار و 3 هزار و 400 میلیون ریال، اشاره کرد.

فرماندار شهرستان قدس افزود: این طرح همچنین شامل تکمیل مدرسه سرخه حصار واقع در شهرک ابریشم با اعتبار یک هزار و 250 میلیون ریال، تکمیل و تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای با اعتبار یکصد میلیون ریال، می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در زمینه بهسازی و بازسازی مدارس، احداث مدرسه 10 کلاسه و تکمیل مدارس خیری به ترتیب با اعتبارات یک هزار میلیون ریال و پانصد میلیون ریال، پرداخته شده است.

لزوم هوشمندسازی مدارس و تجهیز به فناوری روز دنیا

فرماندار شهرستان قدس بیان کرد: با توجه به لزوم تجهیز مدارس به فناوری و امکانات روز دنیا، هوشمندسازی مدارس یکی از اولویتهای حوزه آموزش است که در این زمینه نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.

این مسئول ادامه داد: در این راستا به منظور استفاده از فناوری IT و ایجاد امکانات مورد نیاز جهت هوشمندسازی مدارس، اعتباری بالغ بر سیصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: خرید تجهیزات جایگزین مدارس کارو دانش، فنی و حرفه ای، بهسازی و تجهیز مدارس استثنایی، بهسازی سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس، کمک به بهینه سازی سوخت در مدارس، تامین تجهیزات استاندارد گرمایشی و سرمایشی و تعمیرو تجهیز ساختمان اداری آموزش و پرورش شهرستان قدس، هر کدام با اعتبار یکصد میلیون ریال، از دیگر طرح های در نظر گرفته شده برای اجرا در سال جاری است.

فرماندار شهرستان قدس گفت: تعمیرات اساسی مدارس و هنرستانهای فنی و حرفه ای، کارو دانش شهرستان قدس به طور مجموع با اعتبار یک هزار و هفتصد میلیون ریال، از جمله برنامه های مد نظر در بخش آموزش است