آبخوانها 24 درصد مساحت گلستان را تشکیل می دهند/ نیاز هفت میلیارد مترمکعبی آب

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حیدریان در نشست با نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: در حال حاضر 9.5 درصد آن در بخش آب شرب و بهداشت، 2.3 درصد منابع آبی در بخش صنعت و خدمات و 1.2 درصد منابع آبی استان در بخش محیط زیست به مصرف می رسد.

وی عنوان کرد: بر اساس مطالعات طرح جامع آب گلستان، پتانسیل منابع آب استان دو هزار و 485 میلیون متر مکعب است که متوسط ظرفیت منابع آب‎های سطحی استان یک هزار و 235 میلیون مترمکعب و منابع آب زیر زمینی یک هزار و 250 میلیون مترمکعب در سال است.

وی با اشاره به اینکه نیازهای استان چندین برابر پتانسیل‎های آبی است، یادآور شد: میزان مصرف آب هم اکنون در بخش کشاورزی به عنوان بیشترین و بزرگ‌ترین مصرف کننده آب استان، حدود 87 درصد است و با توجه به این میزان مصرف در این بخش، لازم است روش های سنتی آبیاری را تغییر دهیم.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: با توجه به نیازهای آبی استان در طولانی مدت، کلیات سند آمایش آب در افق 1420 تصویب شده که در این سند، سهم مهمی از آب استان که مربوط به کشاورزی می باشد تا افق 1420 مشخص شده است و اصلاح الگوی کشت در جلسات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در جلسه شورای برنامه ریزی استان تصویب شده است.



حیدریان در پایان اذعان داشت: بر طبق این سند، نیاز آبی استان در سال 1420 حدود هفت میلیارد متر مکعب خواهد بود که در این راستا برنامه ریزی برای منابع آب این استان، خصوصا اجرای شیوه های نوین آبیاری و زهکشی ضروری است.

کسب افتخار در بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم





بیست وچهارمین دوره مسابقات قران کریم ویژه کارکنان و فرزندان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و دستگاههای الحاقی در مصلی وحدت گرگان برگزار شد.



در این دوره از مسابقات، نورالله تازیکه مسئول روابط عمومی مجتمع موفق به کسب مقام اول در رشته های قرائت قران کریم و اذان شد.

همچنین حسن زاده نیز از مجتمع در رشته اذان دوم شد ودر قسمت فرزندان کارکنان فاطمه لولائی موفق به کسب مقام دوم در رشته مفاهیم فرزندان شد.

برگزاری دوره آموزشی ویِژه مدیران جهادکشاورزی



دوره آموزشی تاثیر آموزش بر توسعه منابع انسانی ویژه مدیران سازمان جهادکشاورزی استان گلستان و دستگاههای الحاقی در مرکز آموزش شهید روحانی فرد کردکوی برگزار شد.



در ابتدای این دوره رئیس مجتمع در سخنانی ضمن خیر مقدم گویی گزارشی از چهار حوزه فعالیت مجتمع را به سمع و نظر حاضرین رساندند.

وی در ادامه به وضعیت آموزش کارکنان مجتمع پرداخته و گفت: کسب رتبه های برتر کشوری آموزش کارکنان مجتمع حاصل همکاری و تعامل سازمان جهاد کشاورزی استان و دستگاههای الحاقی دانستند.