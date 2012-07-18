مصونیت قضایی نمایندگان مجلس توهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه اعلام کرد: آیتالله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه همگان باید به اقتدار و رویکرد عادلانه و بدون تبعیض دستگاه قضایی احترام بگذارند و توقع نداشته باشند که به دلیل انتساب به شخص یا گروهی خاص در صورت تخلف با آنان برخورد نشود، گفت: قانون را بدون اقتدار نمیتوان اجرا کرد و در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی همگان اقتدار قوه قضاییه را مشاهده کردند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه رکن اصلی و اساسی اعتماد عمومی، برخورد عادلانه و بدون تبعیض با تمام مجرمان و متخلفان، بدون درنظر گرفتن وابستگیها و جایگاه سیاسی و اجتماعی آنان است، افزود: در جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیاری، بویژه در خارج از کشور و از طریق رسانهها این نظر را القا میکردند که قوه قضاییه توان و انگیزه برخورد با مفسدان را ندارد؛ اما دیدیم که دادگاهها برگزار شد و همه متهمان هم به صورت علنی حرفهای خود را مطرح کردند و انشاالله دادگاه نیز تصمیم معقول و عادلانه خود را خواهد گرفت.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه " توقع رسیدگی نکردن به تخلفات و جرایم به دلیل وابستگی به اشخاص و گروهها توقعی نادرست و غیرمنطقی است " اظهار کرد: متاسفانه از دورهها و سالیان قبل همواره این تفکر وجود داشته که عدهای تصور میکردند چون وابستگی جناحی دارند و یا به اشخاصی منتسب هستند پس نباید در صورت تخلف، با آنان برخورد و به تخلفشان رسیدگی شود، اما اعلام میکنیم که این تفکر غلط است و در هیچ کجای قانون اساسی گفته نشده که مثلا یک نماینده مجلس دارای مصونیت قضایی است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه " نمایندگان مجلس در مقام اجرای وظایف نمایندگی خود آزادند اما این مسئله معنایش مصونیت قضایی نیست " افزود: تفسیر مصونیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی توهم باطل است.
آیتالله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه شورای محترم نگهبان نیز تاکنون این اصل را تفسیر کرده، و چند بار بر آن تاکید کرده است گفت: تعبیر مصونیت قضایی در اصل 86 اصلا وجود ندارد و حتی محتوای آن نیز نیامده است و نماینده و غیرنماینده در مسئله جرم هیچ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند برحسب رویه قانونی و با رعایت تشریفات موجود در قانون باید به دادسرا احضار شوند.
رئیس دستگاه قضایی با اعلام اینکه " توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی و البته وظایف رسانهها و هیچ شخص و گروهی نیست " افزود: نباید هیچ شخص، گروه، رسانه و فرد حقیقی و حقوقی به خود اجازه دهد که به دیگران توهین کند و افترا ببندد و آن وقت تصور کند و توقع داشته باشد که قوه قضاییه به آن رسیدگی نکند.
آیتالله آملی لاریجانی تصریح کرد: متاسفانه حتی شنیده شده است که برخی میگویند چرا دستگاه قضایی با افراد حزباللهی برخورد میکند. این حرف هم حرف نادرستی است. توقع ما از افراد حزباللهی این است که بیشتر از هر شخصی به قانون ملتزم باشند و به خود اجازه توهین ندهند و توقع نداشته باشند که به تخلف و جرم آنان رسیدگی نشود و یا در صورت صدور حکم، آرای آنان اجرا نشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه "برنامه قوه قضاییه به هیچ وجه کوتاه آمدن از معیار و شاخص خود یعنی عمل به قانون نیست " گفت: رسیدگیها و برخوردهای قضایی شامل تمام افراد حتی افراد شاغل در قوه قضاییه با طی تشریفات قانونی نیز خواهد بود و توقع ما از همگان این است که از دستگاه قضایی توقعات فراقانونی نداشته باشند چرا که ما حتی اگر شخصا نخواهیم با کسی برخورد کنیم اما حسب وظیفه قانونی خود، باید در مقابل تمام تخلفات و جرایم، بدون تبعیض بایستیم.
آیتالله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود به تحریمهای گسترده کشورهای غربی بویژه آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و با تاکید بر اینکه ملت و مسئولان ایران در طول بیش از 30 سال گذشته همواره مورد تهدید و تحریم دشمنان بوده و همواره این توطئه را خنثی کردهاند، افزود: دنیای امروز طوری نیست که آمریکا گمان کند اگر کشوری را تحریم کرد راه دیگری برای زندگی وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ملتی که بر پایه ارزشهای الهی و انسانی و برای برپایی حکومت اسلامی قیام کرده و انواع توطئهها و تحریمها و جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته با این تحریمها مسیر حق خود را عوض نخواهد کرد و با اقتدار راهش را ادامه خواهد داد.
آیتالله آملی لاریجانی خواستار همکاری تمام قوا برای پشتسر گذاشتن توطئه اخیر دشمنان شد و گفت: قطعا مسئولان اجرایی و دولت محترم تمام تلاش خود را برای کم کردن مشکلات مردم به کار میگیرند و امیدواریم با مدیریت صحیح و تشخیص اولویتها از تمام ظرفیتها برای کاهش مشکلات استفاده شود.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود با تبریک حلول ماه مبارک رمضان این ماه شریف را یکی از عنایتهای الهی برای نزدیکی بیشتر انسان به حقتعالی دانست و گفت: خداوند متعال که همه چیز در اختیار اوست فرموده است که مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. امیدواریم که همه ما به این یقین برسیم که در وعده الهی هیچ تخلفی نیست.
آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد: ماه مبارک رمضان زمان بسیار مناسبی برای زدودن پردههای غفلت و رسیدن به قرب الهی و استجابت دعاهاست.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از دولت گزارشهایی از روند و شرایط اقتصادی کشور و برنامههای ویژه مقابله با توطئهها و تحریمهای اقتصادی دشمنان ارائه کردند.
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