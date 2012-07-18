هیچ کشوری برای استقرار موشکی ترکیه انتخاب نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "عصمت ایلماز" وزیر دفاع ترکیه با بیان این مطلب گفت : نشست شورای عالی تصمیم گیران ترکیه برای انتخاب یکی از کشورهای آمریکا، روسیه و یا چین به منظور سپردن امر استقرار سپر موشکی (دفاع هوایی) این کشور، به نتیجه نرسید.

در همین رابطه روز گذشته نشستی با حضور "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر، "عصمت ایلماز" وزیر دفاع، ژنرال "نجدت اوزل" رئیس ستاد مشترک ارتش و "مراد بایار" رئیس صنایع دفاع ترکیه برای سپردن امر استقرار سیستم دفاع موشکی ترکیه به یکی از این سه کشور برگزار شود، اما گفتگوی آنها به جایی نرسید.

هفته گذشته یکی از مقامات ارتش ترکیه گفته بود : زمانی که نهاد ارشد تصمیم گیرنده ترکیه اواخر ماه جاری درباره خریدهای تسلیحاتی جلسه خود را برگزار کند، انتظار نمی رود که در آن نشست، برنامه خرید سیستم های دفاعی موشکهای دوربرد بررسی شود.

ترکیه از چندی قبل تصمیم داشت تا یک سپر موشکی قابل اطمینان را در خاک خود مستقر کند و هدف قرار گرفتن جنگنده متجاوز این کشور در سوریه در ماه گذشته نیز باعث شد تا آنکارا در این تصمیم خود مصصم تر شود.

در همین رابطه شرکتهای ریتون و لاکهید مارتین از آمریکا، روسوبورنو اکسپورت از روسیه، CPMIEC از چین و یک کنسرسیوم ایتالیایی-فرانسوی به نام "یوروسام" برای بدست گرفتن طرح استقرار سپر موشکی جدید ترکیه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

از سوی دیگر، دیپلمات های غربی در این رابطه اعلام کردند : موشکهای این سیستم جدید از نوع دوربرد بوده و استقرار آن چهارمیلیار دلار معادل سه میلیارد و 200 میلیون یورو هزینه دارد.

به گفته دیپلماتهای غربی، فرانسه شانس بهتری برای به دست گرفتن اجرای این طرح نظامی دارد و دلیل آن کنار رفتن "نیکلا سارکوزی" از ریاست جمهوری فرانسه است که در مدت ریاست جمهوری خود مخالفتهای زیادی با پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا کرد و همچنین اقدام به رسمیت شناختن کشتار ارامنه به دست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول سبب خشم آنکارا شد.