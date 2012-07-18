کره شمالی در بالاترین سطح در اجلاس تهران شرکت خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر از پیونگ یانگ، وزیر خارجه کره شمالی با تاکید بر اینکه جمهوری دمکراتیک خلق کره در بالاترین سطح در اجلاس غیرمتعهد ها در تهران شرکت خواهد کرد، از ایستادگی دولت ومردم ایران در مقابل استکبارجهانی و زیاده خواهی های آمریکا تقدیرکرد.

وی افزود: کره شمالی از مواضع جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به حقوق هسته ای صلح آمیز حمایت می کند.

"سید عباس عراقچی" معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه کشورمان روز چهارشنبه با "پاک اوئی چون" وزیر امورخارجه کره شمالی دیدار و گفت و گوکرد.

وی در این دیدارضمن مرور آخرین تحولات روابط دو کشور در زمینه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی فیمابین ، راهکارهای جدید توسعه وگسترش مناسبات وهمکاری های بین دوکشور نیز طرح و مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت.

معاون آسیا و اقیانوسیه و کشورهای مشترک المنافع وزارت امور خارجه ایران برای تسلیم پیام دعوت دکتراحمدی نژاد ریاست جمهوری کشورمان بعنوان رهبر جمهوری دمکراتیک خلق کره شمالی آقای "کیم جونگ اون" جهت شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در کره شمالی بسر می برد .