اندیشه امام خمینی(ره) بیدار کننده فطرت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین الموسوی در سومین همایش دبیرخانه دائمی قطعنامه 598 با نام " جنگ و دفاع دراندیشه های امام خمینی (ره) با تاکید بر نهضت بیداری اسلامی" که ظهر چهارشنبه در محل سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، تاکید کرد: باید توجه داشت که چرا اندیشه امام خمینی (ره) تا این حد مورد قبول و پذیریش ملت های مسلمان و آزادی خواهان جهان قرار گرفته است، اندیشه امام اسلام ناب است، اندیشه امام قرآن و حدیث است و بیدار کننده فطرت اسلام و انسان است.

وی ادامه داد: پیرامون تاثیر اندیشه امام خمینی(ره) در بحرین باید گفت که بیداری اسلامی منطقه نشات گرفته از فرمایشات و سیره ایشان است، به خصوص این تاثیر دربحرین بیشتر به چشم می آید و مردم بحرین بیش از هر کشور مسلمان دیگری به امام خمینی(ره) تعلق خاطر دارند.



مبارزات در بحرین الهام گرفته از اندیشه امام است

این مبارز بحرینی افزود: همان طور که حزب الله لبنان در مسائل متعدد بر اساس تفکرات امام خمینی(ره) رفتارمی کند، در بحرین هم مبارزات ضد استبدادی با الهام گرفتن ازامام خمینی (ره) پیش می رود و تاثیر اندیشه های امام در نهضت بیداری اسلامی در چند بعد قابل توجه است.



وی در این باره گفت: درواقع از مهمترین دلایل وابسته شدن مسلمانان به اندیشه های امام خمینی این است که اکثریت مردم بحرین شیعه هستند و همواره در خط ولایت پذیری بوده اند، همچنین علمای بحرین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نزد امام خمینی (ره) آمدند و دلبستگی خود را عرضه داشتند و این موضوع توسط رسانه ها نیز ثبت شده است.



الموسوی در ادامه تاکید کرد: همچنین آگاهی مردم بحرین از اسلام تا حد زیادی از اندیشه های امام خمینی(ره) نشات گرفته است، این یک واقعیت است که ساختار انقلاب اسلامی ایران همواره با ملت های مسلمان ارتباط برقرار می کند و به همین دلیل هم بیداری اسلامی در ملت های مسلمان آغاز شده است.