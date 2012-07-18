رسانه ها آیینه تمام نمای جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین انصاری فرد چهار شنبه عصر در نشست مدیران روابط عمومی منطقه جنوب و جنوب غرب کشور اظهار داشت: رسانه ها وروابط عمومی ها در کنار برآورد کردن مطالبات مردم باید واقعیت ها را نیز منعکس کنند زیرا کتمان کردن واقعیت ها چیزی جز ذلت و خواری به دنبال ندارد.

وی تصریح کرد: مدیرانی که فکر می کنند توانایی پنهان کردن حقایق را دارند سخت در اشتباه هستند زیرا که در دنیای امروز با وجود امواج ماهواره ها و شبکه های مختلف اطلاع رسانی دقیق است وهیچ چیزی پنهان نمی ماند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: در کشور های در حال توسعه گزارش های قطور برای نمایش در ویترین می گذارند درحالیکه در کشورهای توسعه یافته اخبار و گزارش ها را به صورت جزوات کوتاه می نویسند و در اختیار مخاطبین قرا می دهند.

انصاری فرد در مورد اهمیت فعالیت روابط عمومی ها نیز بیان داشت: روابط عمومی ها باید کار عملیاتی انجام دهند و اگر قرار باشد فقط مطالبی که مورد قبول رییس است را منعکس کنند بزرگترین خیانت به آنها شده و باری هم از روی دوش مجموعه مرتبط شان بر داشته نمی شود.

وی افزود: در برخی موارد شاهد هستیم که رسانه ها و ورزشکاران دیدگاه مثبتی نسبت به حوزه ورزش ندارند در چنین مواقعی روابط عمومی ها این حوزه باید هنر خود را نشان دهد و برای آنها چاره جویی کند نه اینکه در برابرشان موضع بگیرد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: روابط عمومی با دو بال ارتباطات و اطلاعات می تواند بخوبی مشکلات را بر طرف کنند ودر کنار آن باید هر چیزی را که اتقاق می افتد به درستی در جامعه منعکس کنند زیرا که فعالیتی به غیراز راستگویی به مردم باعث کم شدن اعتماد افراد جامعه به روابط عمومی ها می شود.