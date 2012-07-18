بیانیه فرماندهی کل نیروهای مسلح سوریه/ اشد مجازات در انتظار تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه لحظاتی پیش بیانیه فرماندهی کل نیروهای مسلح و ارتش سوریه را پخش کرد.



این بیانیه با تاکید بر ارتباط عاملان انفجار تروریستی امروز با قدرتهای سلطه گر غربی آورده است : هر کس گمان می کند با این انفجار تروریستی می تواند خدشه ای به سوریه وارد کند، در توهم به سر می برد، زیرا ملت، ارتش و دولت سوریه امروز بیش از هر زمانی مصمم به مقابله قاطع با تروریستها هستند ودست هر کس را که به امنیت سوریه خدشه ای وارد کند، قطع خواهند کرد.



این بیانیه همچنین کشته شدن داود راجحه وزیر دفاع، آصف شوکت معاون وزیر دفاع و زخمی شدن برخی دیگر از مسئولان امنیتی سوریه را تایید کرد.



این بیانیه آورده است : خون این قهرمانان شهید اصرار ما برای سرکوب قاطعانه باندهای قتل و جنایت و پیگرد آنها هر کجا که فرار کرده باشند و پاکسازی کشور از شر آنها را دوچندان کرده است.