به گزارش خبرنگار مهر، اسکات فرانک، ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش "هنر، زبان و تکنولوژی" با بیان اینکه این اتفاق یک حادثه بین المللی بوده، افزود: در ساخت این فیلم بر روی قسمت های احساسی و داستانی حادثه ایرباس توجه شده است.

وی افزود: ماجرای ایرباس یک حادثه مخرب و بزرگ بوده و سبب شد بسیاری از افراد با آسیب های روحی و روانی مواجه شوند.

حادثه ایرباس تبدیل به یک مسئله سیاسی شد

وی با اشاره به حادثه 11 سپتامر تصریح کرد: مطبوعات بین المللی به حادثه 11 سپتامر به صورت گسترده پرداختند اما حادثه ایرباس نه تنها با پوشش خبری مواجه نبود بلکه تبدیل به یک مسئله سیاسی شد.

اسکات فرانک با بیان مطلب فوق افزود: مطبوعات خارجی به داستان زندگی مصدق نیز نپرداختند که تمامی این عوامل نشان می دهد که برخوردها با ملت و دولت ایران خوب نیست.

وی با بیان اینکه بعد ازحادثه ایرباس دولت آمریکا نه تنها عذر خواهی نکرد بلکه آن را به یک مسئله سیاسی تبدیل کرد، افزود: آمریکا کارهای غیرمسئولانه بسیاری همچون انفجارایرباس را انجام داده و این واقعا خجالت آور است که آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربریایرباس عذر خواهی نکرد.

این کارگردان هالیود تاکید کرد: من به عنوان یک کارگردان با ساخت این فیلم به دنبال یادآوری این حادثه و پرداختن به قسمت های احساسی و داستانی این اتفاق هستم.

به دنبال منافع سیاسی نیستم

وی افزود: پدر جرج بوش بعد از وقوع حادثه به جای عذرخواهی با حرف های نامناسب تخم کینه و دشمنی را در دل مردم ایران کاشت.

وی با تاکید بر اینکه من در ساخت این فیلم به دنبال منافع سیاسی نیستم افزود: من می خواهم از ایران به عنوان کشوری که به او ظلم شده دفاع کنم.

وی با اشاره به حادثه 11 سپتامبر گفت: برخلاف این حادثه، هیچ گاه حادثه حمله به هواپیمای مسافربری در مطبوعات پرداخته نشد و همه جنبه انسانی آن را فراموش کردند.

ظرف پنج ماه آینده فیلم برداری حادثه ایرباس آغاز می شود

این کارگردان هالیودی با بیان اینکه تا پنج ماه آینده فیلم برداری حادثه ایرباس آغاز می شود، افزود: تا یک سال آینده این فیلم برای اکران آماده می شود.

وی با بیان این مطلب که محل فیلم برداری در ایران و آمریکا خواهد بود، تصریح کرد: سناریو این فیلم در حال نگارش است و پیش بینی می شود این فیلم با علاقمندی جوانان روبرو شود.

وی افزود: فیلم ایرباس برای کسانی که این ماجرا را نشنیده اند نوعی یادآوری و کسب اطلاعات است.

ایران دارای فرصت های ظرفیت های فرهنگی فراوان برای ساخت فیلم است

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یک چهارم جمعیت دنیا مسلمانان هستند، افزود: ایران دارای فرصت های تاریخی و ظرفیت های فرهنگی فراوان برای ساخت فیلم است.

وی ادامه داد: آمریکا تنها 200 سال سابقه تاریخی و فرهنگی دارد در حالی که ایران دارای سابقه فرهنگی کهن بوده و می تواند با توجه به این ظرفیت فیلم های بسیار خوبی را بسازد.

فرانک با تاکید بر اینکه آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به خود نیامده است، عنوان کرد: ایران برای اینکه سینمای ایران دارای تفکر بین المللی شود و به لحاظ صنعتی پیش بیفتد نیاز است تا به تاریخ و فرهنگ خود توجهی ویژه داشته باشد.

گفتنی است، فیلم انفجار ایرباس با کمک کمپانی مولوی، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد، مدیر رسانه های تصویری و تهیه کنندگی نادر طالب زاده ساخته می شود.