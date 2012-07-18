زاهدان میزبان لیگ دسته اول اسکواش بانوان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب زاهدان از سوی مسئولان فدراسیون اسکواش برای نخستین ‌بار به دلیل پیشرفت این رشته ورزشی در تمام استان ‌های کشور است که امید است از این پس اسکواش زاهدان نیز در کنار استان‌ های برتر کشور قرار گیرد.

ورزشکاران هفت استان سیستان و بلوچستان، زنجان، اصفهان، خراسان جنوبی، گلستان، آذربایجان غربی و شرقی در این مسابقات با هم به رقابت خواهند پرداخت.

دور نخست لیگ دسته یک اسکواش بانوان کشور در شیراز برگزار شده و دور سوم این مسابقات نیز در گلستان برگزار می شود.

رقابت های دور دوم لیگ دسته یک اسکواش کشور به مدت دو روز از 29 تا 30 تیرماه در سالن اسکواش اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در زاهدان با حضور 50 ورزشکار برگزار می شود.

دو مدال برای بانوان کاراته کار سیستان و بلوچستان در مسابقات قهرمانی کشور

تیم کاراته بانوان کارگر سیستان و بلوچستان در مسابقات قهرمانی کارگران کشور دو مدال برنز بدست آوردند.

در این رقابت ‌ها 13 تیم از سراسر کشور با هم به رقابت پرداختند که از سیستان و بلوچستان کلثوم کیخایی سالار در وزن 53- کیلوگرم و مرجان فرامرزپور در وزن 60+ کیلوگرم دو نشان برنز رقابت‌ ها را به خود اختصاص دادند.

در این رقابت‌ ها که به میزبانی کرمان برگزار شد، تیم کاراته بانوان سیستان و بلوچستان با سه ورزشکار و سرپرستی فاطمه دایمان و مربیگری فهیمه نجاری تحت حمایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در مسابقات قهرمانی کارگران کشور حضور یافتند.

حضور سه بوکسور سیستان و بلوچستان در تیم ملی

زمینه حضور سه بوکسور سیستان و بلوچستان در تیم ملی بوکس جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است.

پرویز کرمزهی در وزن 60 کیلوگرم، مبین کهرازه در وزن 75 و ارسلان عبدالهی در وزن 56 کیلوگرم با کسب جایگاه های نخست در مسابقات قهرمانی کشور برگزار شده در قم، وارد اردوی تیم ملی شدند.

اردوی یک هفته ای تیم ملی بوکس از 24 تیرماه با حضور 25 بوکسور در تهران آغاز شده است.

نفرات منتخب این اردو به عنوان عضو تیم ملی شهریورماه امسال برای شرکت در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا به تایلند اعزام می شوند.

علاوه بر این، اعضای تیم بوکس نوجوانان سیستان و بلوچستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور شهریورماه امسال به استان خوزستان سفر خواهند کرد.

کریکت‌ بازان کنارک نیازمند فضای ورزشی هستند

معاون عمرانی فرماندار کنارک اظهار داشت: کریکت ‌بازان این شهرستان از فضای ورزشی برخوردار نیستند که این امر نیازمند توجه مسئولان است.

امیرحسین مباشری گفت: کنارک مادر کریکت ایران است و این ورزش برای نخستین بار در این شهرستان توسعه و به سایر نقاط کشور تسری یافته است.

وی افزود: پنج نفر از اعضای تیم ملی کریکت کشور اهل کنارک هستند و این ورزش در بین نوجوانان و جوانان این شهرستان محبوبیت فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه 162 میلیارد ریال از محل بودجه تملک دارایی امسال سیستان ‌و بلوچستان به طرح ‌های عمرانی این شهرستان اختصاص یافته است، بیان داشت: از مسئولان درخواست شد اعتباری را در بودجه امسال کنارک برای ایجاد زمین کریکت در نظر گیرند.

پایگاه قهرمانی ورزش ‌های آبی و ساحلی چابهار افتتاح شد

پایگاه قهرمانی ورزش های آبی و ساحلی چابهار با حضور جمعی از مسئولان محلی در مجاورت بوستان الغدیر این شهر بندری به بهره‌ برداری رسید.

این پایگاه با اجرای 18 هزار مترمربع خاکریزی ماسه دریا و صرف 800 میلیون ریال اعتبار شامل 120 متر سکوی سه پله تماشاچی، سرویس بهداشتی، دفتر مدیر و سپتیک است.

در این پایگاه قهرمانی دو زمین فوتبال ساحلی، دو زمین والیبال ساحلی، یک زمین ویژه فوت وال (والیبال با پا)، تنیس ساحلی، کبدی ساحلی و هندبال ساحلی ایجاد شده است.

چهار هزار و 300 ورزشکار شامل یک هزار و 500 زن و دو هزار و 800 مرد به صورت سازمان یافته در قالب 31 هیئت ورزشی چابهار مشغول فعالیت هستند.