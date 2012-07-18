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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۶

حسینی مطرح کرد:

جدایی عاطفی رو به افزایش/ طلاق به سبک غربی در تهران

جدایی عاطفی رو به افزایش/ طلاق به سبک غربی در تهران

اراک- خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گروه مددکاری اجتماعی گفت: طلاق امری نیست که به یکباره صورت بگیرد و شامل چند مرحله می شود که مهم ترین و اولین مرحله از آن طلاق عاطفی ست که در حال حاضر رو به گسترش است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی ظهر چهارشنبه در همایش ملی تخصصی مددکاری اجتماعی با محور خانواده، گفت: طلاق عاطفی اولین مرحله از طلاق است یعنی زوجین قبل از اینکه به مراکز ثبت طلاق بیایند، از لحاظ عاطفی از یکدیگر دور و جدا شده اند.

وی افزود: مرحله بعدی طلاق، طلاق اقتصادی است یعنی مطرح شدن مسائلی چون نفقه و مهریه، طلاق والدین که به انتخاب حضور فرزند در کنار پدر یا مادر منجر می شود نیز مرحله دیگری از طلاق است.

حسینی با بیان اینکه  طلاق اجتماعی که بر اثر آن پایگاه اجتماعی فرد در جامعه متزلزل می شود تاثیر بسیاری در روند زندگی فرد مطلقه دارد، اظهار داشت: پس از این مرحله ،آثار و پیامد تمامی مراحل در مرحله طلاق روانی مشهود است که تنهایی و به تبع آن مشکلات روحی را به همراه دارد.

نقش مددکار کاهش آسیب هاست

حسینی در خصوص اهمیت حضور مددکار در این مراحل گفت: مددکاران  در هر کدام از این مراحل و آگاهی کامل به وضعیت هر مرحله توسط مددکار اجتماعی نقش موثری در کاهش آسیب این امر دارد.

وی نصیحت و موعظه در تمامی این مراحل را بی تاثیر خواند و گفت: در زمینه طلاق و علل افزایش آن باید علت یابی کرد و به راهکارهای  جهت کاهش طلاق و ضایعات آن و تقویت ازدواج ها پرداخت.

حسینی کند شدن روند ازدواج، ژرف اندیشی و طولانی بودن دوره انتظار و تحقیق را از عوامل مهم موفقیت در ازدواج خواند و اظهار کرد: ازدواج عجولانه در معرض طلاق عجولانه قرار دارد.

طلاق به سبک غربی در تهران

حسینی با اشاره به اینکه خانواده از دیرباز اصلی ترین پایگاه اجتماعی و نهاد مقدسی بوده است، گفت: در گذشته ازدواج موجب ارتقای پایگاه اجتماعی بود و طلاق هم در فرهنگ و هم در دین ما امری مذموم شمرده می شد.

وی اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر برخی الگوهای غربی علاوه بر حضور در روند زندگی در طلاق ها نیز پدیدار شده است، از جمله گرفتن جشن طلاق همچون مراسم عقد و عروسی که این الگو برداری محض از طلاق در برخی کشورهای غربی است.

آموزش ها افزایش یابد

حسینی با تاکید بر ضرورت آماده سازی افراد  برای زندگی بعد از طلاق گفت: در این خصوص سیاست های مربوط  و آموزش و آماده سازی افراد برای مشکلات پس از جدایی در جهت کاهش اثرات طلاق حیاتی است.

وی اضافه کرد: آموزش مهارت های زندگی، اداره کردن خود، بازسازی روحی و انسانی، سازگاری با وضعیت جدید و حفظ بهداشت روانی از مواردی است که با حضور مددکار اجتماعی در کنار فرد پس از طلاق موثر است.

کد مطلب 1653477

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