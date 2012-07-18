  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

کلنگ زورخانه کوهدشت به زمین زده شد

کلنگ زورخانه کوهدشت به زمین زده شد

کوهدشت - خبرگزاری مهر: در مراسمی ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان شهرستان کوهدشت کلنگ زورخانه این شهرستان به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار کوهدشت، رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از اعضای شورای اداری کوهدشت کلنگ زورخانه این شهرستان به زمین زده شد.

برای این زورخانه که قرار است در فضای مجموعه ورزشی آزادی این شهرستان و به مساحت 400 متر مربع احداث شود بودجه ای به مبلغ 230 میلیون تومان برآورد شده است.

بنابراین گزارش، بنای این سالن باستانی قرار است به روشی کاملا سنتی و با معماری ایرانی ساخته شود.

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به ورزشهای گروهی، گفت: باید به زیرساخت های ورزشی شهرستان توجه بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی جوانان امروز ما بسترهای ورزشی است، یادآور شد: جوانان کوهدشتی از استعداد بالایی برای ورزش برخوردار هستند و باید برای شکوفایی این استعدادها تلاش کنیم.

نعمت رشیدیان رئیس اداره ورزش و جوانان کوهدشت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شهرستان کوهدشت با جمعیت علاقمند به ورزش باستانی فاقد زورخانه است.

وی ادامه داد: قبلا از یک سلف سرویس برای پرداختن به این ورزش آبرومند استفاده می شد که در شان ورزشکاران این رشته نبود.

رشیدیان در ادامه عنوان کرد: امید است با ساخت این سالن ضمن توجه و اهمیت به ورزش باستانی بتوانیم میزبان خوبی برای مسابقات استانی و کشوری باشیم.

کد مطلب 1653480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها