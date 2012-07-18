کلنگ زورخانه کوهدشت به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار کوهدشت، رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی از اعضای شورای اداری کوهدشت کلنگ زورخانه این شهرستان به زمین زده شد.

برای این زورخانه که قرار است در فضای مجموعه ورزشی آزادی این شهرستان و به مساحت 400 متر مربع احداث شود بودجه ای به مبلغ 230 میلیون تومان برآورد شده است.

بنابراین گزارش، بنای این سالن باستانی قرار است به روشی کاملا سنتی و با معماری ایرانی ساخته شود.

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به ورزشهای گروهی، گفت: باید به زیرساخت های ورزشی شهرستان توجه بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از نیازهای اساسی جوانان امروز ما بسترهای ورزشی است، یادآور شد: جوانان کوهدشتی از استعداد بالایی برای ورزش برخوردار هستند و باید برای شکوفایی این استعدادها تلاش کنیم.

نعمت رشیدیان رئیس اداره ورزش و جوانان کوهدشت در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شهرستان کوهدشت با جمعیت علاقمند به ورزش باستانی فاقد زورخانه است.

وی ادامه داد: قبلا از یک سلف سرویس برای پرداختن به این ورزش آبرومند استفاده می شد که در شان ورزشکاران این رشته نبود.

رشیدیان در ادامه عنوان کرد: امید است با ساخت این سالن ضمن توجه و اهمیت به ورزش باستانی بتوانیم میزبان خوبی برای مسابقات استانی و کشوری باشیم.