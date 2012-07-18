سوریه: انفجار امروز توطئه آمریکا و اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از وزیر اطلاع رسانی سوریه گزارش داد که انفجار امروز ساختمان امنیت ملی این کشور فصل دیگری از توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه سوریه است.

وی با بیان این مطلب افزود: جدایی اخیر برخی مسئولان امنیتی و سیاسی سوریه از نظام تاثیر منفی بر قوای ارتش کشور نداشته است و روحیه ملت و ارتش بسیار قوی است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه خاطرنشان کرد: مسئولیت انفجار امروز دمشق حامیان غربی و عربی افراد مسلح در سوریه هستند.

در انفجار امروز دمشق که در حین برگزاری نشست مقامات ارشد اطلاعاتی و نظامی سوریه رخ داد وزیر دفاع و رئیس اطلاعات نظامی این کشور کشته شدند.