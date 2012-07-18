بیشترین خسارت سیل در شهر علی آباد گزارش شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان افزود: علاوه براین در این حادثه در روستاهای پیچک محله و پایین دست و برفتان خسارتهایی وارد کرده است.

وی اظهار داشت: لایروبی کانالهای پیچک محله و علی آبادکتول آغاز شد و بزودی به پایان می رسد.

وی عنوان کرد: در سیل 20 روز گذشته بیش از 700 واحد مسکونی خسارت دیدند که بیمه بخشی از خسارتهای وارده را جبران کرد.

کی پور بیان داشت: مسیرهای در معرض سیل شهرستان نیز که دچار آسیب شدند تا 72 ساعت آینده پاکسازی می شوند.

غبار روبی بیش از 200 مسجد در علی آبادکتول

رئیس اداره تبلیغات اسلامی علی آبادکتول از غبارروبی بیش از 200 مسجد و مکن مذهبی در شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان و دهه عطر افشانی مساجد، مساجد، حسینه ها و تکایای شهرستان با حضور مردم غبارروبی و عطر افشانی شد.

وی افزود: برای همه این اماکن مذهبی روحانی برای ماه مبارک رمضان اعزام شده اند.