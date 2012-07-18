معرفی مددجویان کمیته امداد به مراکز کاریابی 143 درصد رشد داشته است

علی اصغر شیری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات کمیته امداد استان البرز در خصوص رفع بیکاری مددجویان کمیته گفت: تعداد هزار و 134 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز طی سال گذشته به کاریابی های سطح استان معرفی شدند.

وی افزود: این تعداد معرفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 143 درصد رشد داشته است.

شیری با اشاره به عملکرد مقایسه ای توسعه کاریابی ها تصریح کرد : بر این اساس سال 89 تعداد 466 مددجوی تحت حمایت به کاریابیها معرفی شده بودند.

وی افزود: افراد تحت حمایت با ارائه معرفی نامه کمیته امداد توسط کاریابیها به شرکت ها و موسسات و کارخانجات سطح استان معرفی شدند.

شیری گفت: موسسات کاریابی توسط اشخاص صالح برای مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار وکار فرمایان و شناسایی فرصتهای شغلی طبق تفاهم نامه منعقده با امداد استان البرز در حال تعامل هستند.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان البرز بیان کرد : در حال حاضر کارشناسان اشتغال این استان آماده پذیرش مددجویان جویای کار هستند و هدف از اجرای این طرح تحقق اهداف، برنامه ها و سیاستهای کلان اشتغالزایی نظام است.

وی، بررسی ایجاد زمینه های تشکیل NGO کار برای استفاده از همه ظرفیتهای منابع غیر امدادی در بخش کاریابی، استفاده ار برخی نیروهای تحت اختیار حوزه تحت عنوان کاریاب جهت شناسایی و بررسی زمینه های شغلی منطقه و به کار گماری مددجویان جویای کار در مراکز پذیرنده به صورت آزمایشی ، تشویق و ترغیب بانیان و رابطین کار از جمله کاریابیهایی موفق در زمینه اشتغال مددجویان از طریق شرکت دادن این عزیزان در همایش ها و برنامه های گروهی را از برنامه های پیش بینی شده در بخش کاریابی مددجویان عنوان کرد.