تشدید بارشها در نوار شمالی کشور/ پایتخت بارانی می شود

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ های پیش ‌یابی هواشناسی از بعدازظهر فردا پنجشنبه با نفوذ زبانه ‌های پرفشار به سواحل جنوبی دریای خزر بارش در نوار شمالی کشور تشدید می شود و تا روز یکشنبه برای شمال غرب، دامنه ‌های جنوبی البرز، سواحل جنوبی دریای خزر و شمال شرق وزش باد و بارش باران گاهی همراه با رعد و برق ادامه می یابد.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه تا روز شنبه بارش در ارتفاعات البرز و شمال غرب از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود، تصریح کرد: در این مدت در شرق کشور بویژه منطقه زابل وزش باد و گرد و خاک و برای ارتفاعات جنوب شرق در ساعات بعدازظهر رشد ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین طی این مدت شرق دریای عمان مواج است.

امیدوار شهری در ادامه با اشاره به وضعیت هوای شهر تهران نیز گفت: بر این اساس آسمان تهران در روز پنجشنبه کمی ابری در بعدازظهر همراه افزایش ابر درپاره ای نقاط رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود که حداقل و حداکثر دما در این روز به 26 و 37 درجه سانتیگراد بالای صفر می ‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین در روز جمعه نیز آسمان پایتخت کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد در پاره‌ای نقاط با رگبار و رعد و برق پیش‌بینی شده است که حداقل و حداکثر دما در این روز به 27 و 37 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تاکید کرد: همچنین در روز پنجشنبه استان خوزستان با حداکثر دمای 48 درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین استانهای کشور خواهند بود.