  1. استانها
  2. البرز
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

نفرات برتر جشنواره کشوری هنرهای نمایشی دانش آموزان استثنایی مشخص شدند

نفرات برتر جشنواره کشوری هنرهای نمایشی دانش آموزان استثنایی مشخص شدند

کرج - خبرگزاری مهر: برترینهای جشنواره هنرهای نمایشی دانش آموزان استثنایی سراسر کشور به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره هنرهای نمایشی دانش آموزان استثنایی کشور با حضور 21 گروه نمایشی منتخب مدارس استثنایی سراسر کشور بصورت حضوری در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری برگزار شد.

براساس این گزارش داوران جشنواره پس از دو روز داوری و قضاوت آراء زیر را صادر کردند:
 
در بخش عروسکی : کار برگزیده متوسطه حرفه ای (کم توان ذهنی) خرگوش بود ماه بود (استان لرستان)
در بخش عروسکی : کار برگزیده راهنمایی (ناشنوایان) خرگوشی که می خواست تنها باشد (استان گیلان)
 
* در بخش کم توان ذهنی (دبیرستان، متوسطه) :
 
کار اول: دوباره تا صبح دوباره تا شب (استان چهارمحال و بختیاری)
کار دوم: معمای دو سنگ (استان اصفهان)
کار سوم: اولین امتحان (استان فارس)
کار برگزیده در بخش ناشنوا (راهنمایی ): ز نیرو بود مرد را راستی (استان خوزستان)

در بخش ناشنوا (متوسطه) :
 
کار اول: ناگهان چقدر زود دیر می شود (استان کرمان)
کار دوم: رویا ساختم از دیدنت (استان البرز )
کم توان ذهنی (پیش حرفه ای ): سهم من از شادی تو (استان کرمانشاه)
کم توان ذهنی (متوسطه حرفه ای – پسران): به من چه به تو چه (استان خراسان رضوی)
بهترین موسیقی نمایش: آقای محمد بهزاد برای نمایش اولین امتحان
 
ضمن تقدیر از خانم آناهیتا غیاثی برای دف نوازی زنده در نمایش بازی فصل ها
بهترین بروشور: بازی فصل ها – لیلا رنج کش تزنگی
 
بهترین طراحی صحنه:
 
1- رویا ساختم از دیدنت (استان البرز – دانیال ملایی)
2- سهم من از شادی تو ( استان کرمانشاه -حبیبه رشیدی- سودابه محمدی- لیلا قنبری )
ضمن تقدیر از طراحی صحنه نمایش «خانه امید» (استان گلستان)
بهترین طراحی لباس : (دارالمجانین کوفه – استان مازندران ) طیبه صلاحی – فاطمه اسحق تیموری
بهترین گریم: اولین امتحان (استان فارس ) آمنه داوطلب – نیلوفر یادگار
 
بهترین کارگردانی :
 
1- دوباره تا صبح دوباره تا شب (زهرا طاهری)
2- رویا ساختم از دیدنت (دانیال ملایی)
 
بهترین متن نمایشنامه :
 
1- ناگهان چقدر زود دیر می شود (استان کرمان- محسن میرزایی – محمدامین کمالی)
2- رویا ساختم از دیدنت (استان البرز – دانیال ملایی)
 
کار برگزیده جشنواره جهت شرکت در مسابقات هنرهای نمایشی با دانش آموزان عادی: ناگهان چقدر زود دیر می شود (استان کرمان) و دوباره تا صبح دوباره تا شب (استان چهار محال و بختیاری).
 
ضمن تقدیر از این بازیگران: آزاده دهنوی/ معصومه علیمردانی/ فاطمه مقتدری / مرضیه مقصودی / مهین دویستی/ علی خرمی نسب/ محمدرضا شیخ زاده و تقدیر از کلیه بازیگران ناگهان چقدر زود دیر می شود از استان کرمان
 
بازیگری اول: جاوید خواجه نقش چوپان از ناگهان چقدر زود دیر می شود از استان کرمان
بازیگری دوم: زهره رئیسی نقش سلاله دوباره تا صبح دوباره تا شب (استان چهارمحال و بختیاری)
بازیگری سوم: آزاده شبی خواه مورچه خانم در نمایش سهم من از شادی تو (استان کرمانشاه)
 
تقدیر ویژه از زینب اکبریان عروسک گردان و گوینده عروسکی خرگوش در نمایش خرگوش بود و ماه بود (استان لرستان)
کد مطلب 1653495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها