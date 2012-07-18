وزیر دفاع جدید سوریه تعیین شد / تاکید منابع سوری بر اوضاع آرام دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه اعلام کرد در پی ترور داود راجحه وزیر دفاع سوریه در انفجار تروریستی امروز دمشق، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، فهد جاسم الفریج را به عنوان وزیر جدید دفاع تعیین کرد.



از سوی دیگر منابع امنیتی سوری به المنار گفتند اوضاع در دمشق آرام است و ادعای وجود درگیری در برخی مناطق، دروغ است.



این در حالی است که رویترز مدعی شد پنج انفجار در نزدیک مقر لشگر چهارم ارتش سوریه رخ داده است.



وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد ادعای الجزیره و دیگر رسانه های همسو مبنی بر وقوع انفجارها در مقر لشگر چهارم ارتش سوریه کذب محض است و نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل برای ریشه کنی تروریسم هستند.