  1. بین الملل
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۶

خبر فوری/

وزیر دفاع جدید سوریه تعیین شد / تاکید منابع سوری بر اوضاع آرام دمشق

وزیر دفاع جدید سوریه تعیین شد / تاکید منابع سوری بر اوضاع آرام دمشق

تلویزیون سوریه لحظاتی پیش از تعیین فهد جاسم الفریج به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه اعلام کرد در پی ترور داود راجحه وزیر دفاع سوریه در انفجار تروریستی امروز دمشق، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، فهد جاسم الفریج را به عنوان وزیر جدید دفاع تعیین کرد.

از سوی دیگر منابع امنیتی سوری به المنار گفتند اوضاع در دمشق آرام است و ادعای وجود درگیری در برخی مناطق، دروغ است.

این در حالی است که رویترز مدعی شد پنج انفجار در نزدیک مقر لشگر چهارم ارتش سوریه رخ داده است.

وزیر اطلاع رسانی سوریه تاکید کرد ادعای الجزیره و دیگر رسانه های همسو مبنی بر وقوع انفجارها در مقر لشگر چهارم ارتش سوریه کذب محض است و نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل برای ریشه کنی تروریسم هستند.

کد مطلب 1653504

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار