امید هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم داماش پیش از رویارویی با تیم فولادخوزستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: گرچه هنوز اسپانسر نداریم، تمام مشکلات روی دوش آقای عابدینی است و ایشان یک تنه برای حل مشکلات مالی می‌جنگند، تیم را بدون برگزاری حتی یک اردوی در اردبیل، آماده حضور در مسابقات لیگ کردیم.

وی با اشاره به اینکه تیمی دست و پا شکسته را جمع جور کرده اما هیچ وقت ناراضی نیست، اظهار داشت: ما حتی در حد یک تیم معمولی نتوانستیم اردو و بازی تدارکاتی برای حضور در لیگ داشته نداشتیم اما نا امید نیستیم و تلاش می‌کنیم با کسب نتایج خوبی به نوعی زحمات آقای عابدینی که یک تنه برابر مشکلات ایستاده‌اند، را جبران کنیم.

سرمربی داماش با بیان اینکه سال‌ها در کنار بزرگانی همچون حجازی، شرفی و جهانپور به عنوان دستیار در لیگ برتر فعالیت می‌کرد اما بازی با فولاد نخستین تجربه سرمربیگری‌اش در لیگ است، افزود: بدشانس هستم امروز که نوبت به سرمربیگری من رسید، تیم را با مشکلات مالی بسیار تحویل گرفتم اما سعی می‌کنیم با تلاش بیشتر در زمین مسابقه حقمان را بگیریم.

وی با اشاره به اینکه دیدار فولاد را از نزدیک دیده و فرکی با حضورش در این تیم تاکتیک‌ و نوع عملکرد این تیم را بسیار تغییر داده است، تاکید کرد: شک نکنید فولاد تیم خطرناکی در فصل جاری خواهد بود اما هدفمان این است برابر تماشاگران‌مان آنها را شکست داده و لیگ را با نتیجه خوب پشت سر بگذاریم. مطمئن باشید اگر بدشانس نباشیم، توان چنین کاری را داریم.

هرندی در پایان پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتورسازی و مس کرمان را مدعی قهرمانی در لیگ عنوان کرد و گفت: قیمت 5-6 بازیکن تیم ما برابر نفرات مطرح تیم‌های بزرگ است اما امسال نشان می‌دهیم تیم آسانسوری نبوده و جایگاه مناسبی را در میانه جدول کسب خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و فولاد خوزستان در هفته اول دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ساعت 21 روز جمعه در ورزشگاه شهیدعضدی رشت برگزار می‌شود.