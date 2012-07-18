91 درصد اعتبارات تملک دارایی خراسان رضوی جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی از جذب 91.13 درصدی اعتبارات تملک دارایی تخصیص یافته به استان تا تاریخ 25 تیرماه جاری خبر داد.

محمدحسن واحدی در جلسه شورای فنی استان اظهار داشت: از مجموع اعتبارات مصوب استان که از سوی معاونت برنامه ریزی به 28 دستگاه اجرایی و 71 شهرداری استان تخصیص داده شده تا تاریخ 25 تیرماه، پرداختی خزانه نسبت به تخصیص 99.93 درصد است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، مجتمع آموزش عالی قوچان، حوزه علمیه خراسان، شرکت عمران گلبهار، سازمان بازرسی، زمین شناسی، نگهداری اماکن ورزشی، شرکت عمران بینالود، پارک علم و فناوری خراسان و فرماندهی مرزبانی دستگاه های برتر استان هستند که اعتبارات خود را به صورت 100 درصد جذب کرده اند.

اعتبارات حوزه مدیریت بحران تنها 10درصد خسارات وارده را تامین می کند

مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی گفت: اعتبارات مدیریت بحران فصل و ردیف خاصی ندارد و براساس اولویت بازسازی و مقابله در حوادث غیر مترقبه هزینه خواهد شد.

حجت علی شایان فر در بازدید از مناطق سیل زده شهرستان بردسکن اظهارکرد: اعتبارات حوزه مدیریت بحران تنها 10درصد خسارات وارده را تامین می کند.

وی با بیان اینکه اعتبارات مصوب سال گذشته مدیریت بحران استان هزار و 90 میلیارد ریال برای اجرای هزار و 190 پروژه بوده است، ادامه داد: از این اعتبار تاکنون حدود 740 میلیارد ریال تخصیص یافته است.

وی اعتبارات تخصیصی به حوزه مدیریت بحران این استان را ناکافی دانست و گفت: با توجه به اینکه از ابتدای امسال تاکنون براثر حوادث غیرمترقبه هزار و 900 میلیارد ریال در سطح استان خسارت وارده شده ولی تاکنون اعتباراتی به این حوزه اختصاص پیدا نکرده است.

140 میلیاردریال اعتبارپیشنهادی سال جاری بردسکن در مدیریت بحران

فرماندار بردسکن اعتبار پیشنهادی سال جاری این شهرستان در حوزه مدیریت بحران را 140 میلیارد ریال اعلام کرد.

محمد عباسپور اضافه کرد: طبق برآورد دستگاههای اجرایی این میزان اعتبار صرف بیش از 50 پروژه در حوزه های آبخیزداری، راههای روستایی، هلال احمر، قنوات، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص اعتباری معادل 27 میلیارد ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران استان به بردسکن اظهار امیدواری کرد با توجه به وسعت خسارات وارده این میزان در سال جاری حداقل 25 درصد افزایش پیدا کند.

جشنواره پیامک ادبی رضوی در خراسان رضوی برگزار می‌شود

دبیر جشنواره پیامک ادبی رضوی در خراسان رضوی از برگزاری این جشنواره همزمان با دهه کرامت خبر داد.

جعفر عباسپور اظهار داشت: این جشنواره از مجموعه برنامه‌های دهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) است که همزمان با سراسر کشور در مشهد نیز برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: متن پیامک ارسال شده باید تک بیت، مصرع یا جمله‌ای زیبا و تاثیرگذار و در حد 25 تا 150 کاراکتر باشد که برای نخستین بار آفریده شده است.

علاقمندان می‌توانند متن پیامک‌های خود را تا ششم شهریورماه سال جاری به شماره 100030511 ارسال کنند.

عزم خراسان رضوی برای ورود یک میلیون گردشگر خارجی تا پایان سال91

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از برنامه ریزی این استان برای برای ورود یک میلیون و پنجاه هزار گردشگر خارجی تا پایان سال خبر داد.

مجتبی رجایی خراسانی که در جمع معاونین گردشگری منطقه شرق کشور سخن می گفت با اشاره به اینکه سهم خراسان رضوی در سند چشم انداز جذب7.5 میلیون گردشگر خارجی یک میلیون و پنجاه هزار نفر است، اظهار داشت: تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا به رقم یک میلیون 50 هزار مسافر خارجی برسیم چرا که اعتقاد قلبی مان این است که ورود هر گردشگر خارجی به معنای ایجاد کار وافزایش رفاه برای مردم خواهد بود.

رجایی در خصوص لزوم تقویت زیر ساختهای گردشگری نیز تصریح کرد: هنوز تا استانداردها فاصله زیادی داریم اما تلاشهایی در سالهای اخیر صورت گرفته است قابل تقدیر بوده و به نظر میرسد برای جذب این مقدار گردشگر مناسب باشد.