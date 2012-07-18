گلستان یک مجتمع بزرگ قالیبافی ندارد/ ثبت جهانی فرش ترکمن

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع فعالان صنعت فرش دستباف استان افزود: تحقق این امر، نیازمند یک تلاش همه جانبه در این زمینه است زیرا فرش دستباف استان می تواند به اندازه 50 درصد کشاورزی استان ارزش افزوده ایجاد کند.

معاون برنامه ریزی استاندار استان گلستان، با بیان اینکه ظرفیت های زیادی در این زمینه در استان وجود دارد، گفت: فرش استان با 70 هزار بافنده ظرفیت منحصر به فردی است تا بعد از کشاورزی بتوان از آن به عنوان ظرفیت و توسعه استان استفاده کرد.



غلامی افزود: ولی متاسفانه زنجیره های این صنعت مهم در استان فراهم و تکمیل نشده است و به آن رسیدگی نمی شود.

وی گفت: ما در حال حاضر 4 میلیون واحد دامی و 10 هزارمزارع ما پنبه کشت می کنند اما اینها نتوانسته ظرفیت های فرش را تکمیل کند.

معاون برنامه ریزی استانداری استان در این خصوص ابراز داشت: شرکت شهرک های صنعتی در استان در این زمینه 2-3 قطعه در اختیار صنعتگرانی قرار می دهد که در این زمینه، از فرصت ها برای صنعت فرش استفاده کنند و همچنین خوشه های صادراتی در این زمینه برای شرکت در نمایشگاه ها هزینه ها راتقبل کرده است.



موزه فرش گلستان راه اندازی می شود

غلامی با اعلام این خبر مبنی بر اینکه موزه فرش استان تا 2 یا 3 ماه دیگرافتتاح می شود، اضافه کرد: در این زمینه نیازمند کمک مرکز ملی فرش ایران هستیم تا بتوانیم خانه ای قدیمی را خریداری کرده و مرمت کنیم تا برای این موضوع آماده شود.



فرش ترکمن ثبت جهانی می شود

وی اظهار داشت: همچنین در نظر داریم با همکاری کشور ترکمنستان در نظر داریم تا فرش ترکمن را سال آینده به ثبت جهانی برسانیم.