648 مبلغ ویژه ماه مبارک رمضان در سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن محمد زاده اظهار داشت: این روحانیون و مبلغان در مراکز، بخش ها و روستاهای تابعه استان که فاقد روحانی هستند به مدت 30 روز فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: این مبلغان در ایام ماه رمضان برنامه ‌های مختلفی از جمله برگزاری مراسم گفتمان دینی، برخورد چهره به چهره با مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، اقامه نماز جماعت، سخنرانی، پاسخ به شبهات و پرسش های شرعی، برگزاری کلاس ‌های قرآن‌ و احکام، معارف اسلامی، برپایی جلسات قرائت ادعیه و سایر برنامه‌ های فرهنگی و تبلیغی را با همکاری و همیاری هیئت امنای مساجد اجرا می ‌کنند.

وی هدف از اعزام این مبلغان را آشنایی مردم با مبانی اسلام و فوائد روزه، پیوند مردم و به خصوص جوانان با مساجد، ارتقای معرفت دینی و... عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در ماه مبارک رمضان در کلاس های تفسیر و منابر روحانیون باید از قرآن و تاکید بر مسائل اجتماعی به ویژه رعایت حجاب و عفاف غفلت نشده و سرچشمه های اخلاق اسلامی به عموم عرضه شود.

توزیع 200 نرم ‌افزار چند رسانه‌ ای ماه خدا در ایرانشهر

کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی ایرانشهر گفت: به‌ همت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی ایرانشهر تعداد 200 نرم ‌افزار چند رسانه ‌ای ماه خدا در بین جلسات قرآنی و ادارات شهرستان ایرانشهر در ماه مبارک رمضان توزیع می‌ شود.

مسلم خدابخشی افزود: این نرم‌ افزارها به‌ همت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی ایرانشهر و همکاری موسسه بلیغ، در موضوعات گوناگون توزیع می ‌شود.

وی موضوع این نرم ‌افزار قرآنی را پرتو هدایت، احکام، ویژه‌ نامه‌ های رمضان، حضرت خدیجه (س)، امام حسن (ع)، حضرت علی (ع) و شب قدر، تغذیه در ماه رمضان، روز قدس، عید سعید فطر، تماشاخانه، مقالات و ادعیه عنوان کرد.

برگزاری همایش میزبانان و هیئت امناء مساجد زابل

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زابل گفت: میزبانان وهئیت امناء مساجد این منطقه به مناسبت فرارسیدن ماه پر فیض رمضان در جلسه توجیهی شرکت کردند.

حجت الاسلام محسن عارفی در این گردهمایی پیرامون اهمیت ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن تمام اعضای بدن انسان و همچنین ماه خودسازی، انفاق، صله رحم، دستگیری از مستمندان و یتیمان با توجه به آیات و روایات نکاتی را بیان کرد.

وی ضمن ارج نهادن از تلاش های مبلغین، روحانیون، میزبانان و هئیت امناء مساجد خواستار همکاری، همیاری و تعامل بیش از پیش این عزیزان با یکدیگر به منظور ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص)، معارف قرآن و دین، ایجاد فضای معنوی با برپایی برنامه های قرآنی و دینی، بیان احکام، اخلاق و عقاید و تفسیر نهج البلاغه شد.