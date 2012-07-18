به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به امضای سیدمحمدهادی آیت الهی، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال خطاب به غلامرضا بهروان، سرپرست سازمان لیگ برتر تاکید کرد تا اطلاع ثانوی ورود دوربین‌های صداوسیما به ورزشگاه‌های محل برگزاری رقابت‌های لیگ برتر ممنوع است.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، متن این نامه به شرح زیر است:

با توجه به عدم توافق وانعقاد قرارداد فی مابین صدا وسیما با شرکت لوح مهر صبا(طرف قرارداد فدراسیون و سازمان لیگ برتر) در خصوص حق پخش و ضبط تلویزیونی دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فصل 92-91 و برابر درخواست کتبی این شرکت، مقتضی است دستور فرمائید تا اطلاع ثانوی از صدور مجوز برای ورود هرگونه دوربین تصویربرداری صداوسیما در مجموعه‌های ورزشی محل بازی‌های فوتبال لیگ برتر خودداری کرده و مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی کنید.

دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از فردا پنجشنبه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف آغاز می‌شود که در حساس‌ترین بازی تیم پرسپولیس در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف صنعت نفت این شهر می‌رود. با این شرایط و اختلافاتی که بین رسانه ملی و فدراسیون فوتبال به وجود آمده است، به احتمال فراوان این بازی نیز از سیما پخش نخواهد شد.