  1. ورزش
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

24 ساعت مانده تا لیگ برتر؛

ورود دوربین‌های سازمان صداوسیما به ورزشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

ورود دوربین‌های سازمان صداوسیما به ورزشگاه‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

فدراسیون فوتبال کشورمان اعلام کرد، تا اطلاع ثانوی ورود دوربین‌های صداوسیما به ورزشگاه‌های محل برگزاری رقابت‌های لیگ برتر ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به امضای سیدمحمدهادی آیت الهی، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال خطاب به غلامرضا بهروان، سرپرست سازمان لیگ برتر تاکید کرد تا اطلاع ثانوی ورود دوربین‌های صداوسیما به ورزشگاه‌های محل برگزاری رقابت‌های لیگ برتر ممنوع است.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، متن این نامه به شرح زیر است:
با توجه به عدم توافق وانعقاد قرارداد فی مابین صدا وسیما با شرکت لوح مهر صبا(طرف قرارداد فدراسیون و سازمان لیگ برتر) در خصوص حق پخش و ضبط تلویزیونی دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فصل 92-91 و برابر درخواست کتبی این شرکت، مقتضی است دستور فرمائید تا اطلاع ثانوی از صدور مجوز برای ورود هرگونه دوربین تصویربرداری صداوسیما در مجموعه‌های ورزشی محل بازی‌های فوتبال لیگ برتر خودداری کرده و مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی کنید.

دوازدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از فردا پنجشنبه با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف آغاز می‌شود که در حساس‌ترین بازی تیم پرسپولیس در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف صنعت نفت این شهر می‌رود. با این شرایط و اختلافاتی که بین رسانه ملی و فدراسیون فوتبال به وجود آمده است، به احتمال فراوان این بازی نیز از سیما پخش نخواهد شد. 

کد مطلب 1653510

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار