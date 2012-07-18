ساختمان جدید کتابخانه شهید باهنر بروجرد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود پهلوان رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد از افتتاح ساختمان جدیدکتابخانه شهید باهنر این شهرستان در هفته دولت خبر داد و گفت: این کتابخانه به مساحت 410 متر مربع و زیربنای 820 متر در دو ‌طبقه، همزمان با هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

پهلوان افزود: کتابخانه عمومی شهید باهنر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های استان لرستان، سال 1338 بنا شده و هم اکنون دارای 30 هزار جلد کتاب است و ساختمان بازسازی‌شده آن در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: در بنای جدید این کتابخانه، قسمت‌هایی مانند کافی‌نت، کودک و نوجوان، خانه کتابدار و اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نیز گنجانده شده‌است.

توان پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی را نداریم

شهردار خرم آباد با اشاره به معوقات چهار ماهه حقوق کارگران و کارمندان شهرداری خرم آباد، گفت: تا زمانیکه معوقات نیروهای مجموعه شهرداری پرداخت نشود قصد نداریم سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی خرم آباد از محل درآمد های این شهرداری را پرداخت کنیم.

هرمز نصیری با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه شهرداری خرم آباد با کمبود اعتبارات و درآمدهای پایدار مواجه است، افزود: به رغم اینکه سهم مربوط به کتابخانه های عمومی به عنوان یک مطالبه مردمی کاملا قانونی است، متاسفانه شهرداری ضرورتهای مالی دیگری در اولویت دارد و فعلا قصد پرداخت این سهم را نداریم.

وی با مقایسه سرانه درآمد شهرداری خرم آباد با شهرداریهای کلانشهرها اظهار داشت: سرانه درآمد مجموعه شهرداری خرم آباد 800 هزار ریال است این در حالیست که این سرانه در دیگر شهرداری ها از جمله تهران بیش از هشت میلیون ریال است.

شهردار خرم آباد گفت: بر همین اساس وضعیت شهرداری خرم آباد از لحاظ مالی بحرانی است و اولویت های این شهرداری در حفظ وضعیت موجود و جلب رضایت شهروندان خرم آبادی طبق اعتبارات و درآمدهای موجود شهرداری است.