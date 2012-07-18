اولین نمایشگاه و گارگاه حجاب و عفاف در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته حجاب و عفاف و به منظور ترویج این ارزش فرهنگی اسلامی و اجتماعی کارگاه آموزشی حجاب و عفاف با حضور کارکنان و اعضا داوطلب (خواهران) جمعیت هلال احمر استان یزد توسط دفتر امور بانوان این جمعیت برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی یکی از مدرسین حوزه و دانشگاه با اشاره به آیات، احادیث و تاریخچه حجاب، نقش حجاب را در حفظ خانواده و دور نگاه داشتن جامعه از فساد و سقوط ارزشها بسیار حیاتی دانست.

وی با تأکید بر اینکه حجاب همواره در طول تاریخ سپری در برابر تهاجم فرهنگی به حساب می آمده، آن را از برکات دین مبین اسلام دانست.

برگزاری آزمون کتاب حجاب و نقش آن در سلامت روان از شرکت کنندگان و اعضا و اعطا گواهینامه آموزشی از دیگر برنامه های اجرایی این کارگاه بود.

به همین مناسبت اولین نمایشگاه حجاب و عفاف با حضور مقامات استان، مدیرعامل جمعیت و پرسنل زن و اعضا داوطلب (خواهر) این جمعیت در خانه پیشاهنگی هلال احمر یزد برگزار شد.

از مهمترین برنامه های این نمایشگاه ارائه پوستر و بروشور با مضامین حجاب در دوران، اعصار و ادیان مختلف عرضه کتاب در زمینه حجاب و عفاف و همچنین فروش انواع پوششهای اسلامی است.

دومین جلسه اخلاق ویژه مدیران شهرستان صدوق

دومین جلسه اخلاق ویژه مدیران شهرستان صدوق در محل مجتمع فرهنگی تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.

یزد،دومین جلسه اخلاق ویژه مدیران ادارات شهرستان صدوق، در محل مجتمع فرهنگی تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان،با حضور فرماندار، بخشدار و جمعی از مدیران ادارات با موضوع شرح خطبه شعبانیه حضرت رسول اکرم (ص) برگزار شد.

حجت الاسلام ابراهیم دهقان استاد حوزه علمیه قم، ضمن شرح خطبه شعبانیه، تمام وابستگی ها از جمله به ریاست، علم، ثروت، زن وفرزند و غیره را مردود دانست و فقط وابستگی به خداوند و بندگی او را مایه کمال دانست.