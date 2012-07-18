رادیو البرز با برنامه های جدید به استقبال ماه رمضان می رود

به گزارش خبرنگار مهرٰ، به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برنامه سازان رادیو البرز برنامه هایی را با رویکرد فرهنگی –اجتماعی تقدیم شنوندگان خواهند کرد.

"میهمان" نام برنامه ای ست که از 31 تیر ماه تا 27 مردادماه پخش خواهد شد.این برنامه با دانشجویان و اتباع خارجی مقیم ایران بویژه استان البرز گفتگو خواهد کرد.

"میهمان" ساعت 23:00تا 23:30شبهای ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد.

همچنین برنامه های "حلال ماه نو" و" سفیر دانایی" نیز از گروه شبانگاهی در این ایام مبارک پخش خواهد شد.

"حلال ماه نو" ویژه عید سعید فطر به صورت زنده در روزهای 28 و 29 مرداد ماه ساعت 21:30 تا 23:30 پخش خواهد شد.

"سفیر دانایی" ویژه ولادت امام حسن مجتبی (ع) در روز 13 مرداد ماه بین ساعت 21:30 تا 23:30 تقدیم مخاطبین خواهد شد.

"راه روشن "از گروه نیمروزی ساعت 9:30 روز 27 مرداد ماه حضور مردم و مسئولین در راهپیمایی روز قدس را منعکس می کند.همچنین این برنامه به بررسی پیشینه و تاثیر آن در پیشروی اهداف انقلاب اسلامی (ویژه روز قدس)می پردازد.

با توجه به اینکه قدس در نزد مسلمانان هم از اهمیت تاریخی و هم از اهمیت مذهبی فوق العاده ای برخوردار است این برنامه سعی دارد گوشه هایی از این مهم را بیان کند و نقش مسلمانان جهان را در ازاد سازی قدس بیان می کند.

با حضور یک کارشناس تاریخ اسلام،کارشناس علوم سیاسی و کارشناسان مذهبی به نقش بیت المقدس در ادیان و سیر تحول قبله در اسلام می پردازد و نقش آن را در تاریخ اسلام بیان می کند.

ضمنا نظرات افراد مختلف (هنرمندان ،ورزشکاران ،مسئولان)راهم در این برنامه خواهیم شنید.

"کلید"نام برنامه ی دیگری ست از گروه نیمروزی که ساعت 6:00 روز 15 تیر ماه به تفسیر دعای روز و بررسی تاثیر مفاهیم اخلاقی سفارش شده در زندگی مردم می پردازد.