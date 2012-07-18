شماره پیراهن بازیکنان ملوان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی مسئولان باشگاه ملوان بندرانزلی اسامی بازیکنان تیم ملوان و شماره پیراهن آنها برای حضور در دوازدهمین دوره لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:

1- علی حسنی‌صفت 2- محمدامین حاج محمدی 4- بابک پورغلامی 5- سیامک کورشی 6- سیداحمد سیدصالح آهی 7- حسین بادامکی 8- پژمان نوری 9- مازیار زارع 10- سیدجلال رافخائی 11- محمد حیدری 13- جواد شیرزاد 14- عزیز معبودی 15- سعید سالارزاده 16- علیرضا رمضانی 17- سهیل رحمانی 18- محمد نزهتی 19- مهران جعفری 20- هادی عزیزی 22- سرگئی پشنکو 26- محمدهادی یعقوبی 27- آرمان رمضانی 28- محمد جعفری 29- شاهین ثاقبی 30- سهیل اصغرزاده 32- نیما دلاوری 33- مهدی رحیم‌زاده 34- شایان کارگر 37- صادق محرمی 38- سعید عزت‌اللهی 40- سعید یوسف‌زاده 44- ایمان صادقی