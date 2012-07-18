  1. ورزش
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۵

برای حضور در لیگ دوازدهم؛

شماره پیراهن بازیکنان ملوان مشخص شد

شماره پیراهن بازیکنان ملوان مشخص شد

شماره پیراهن بازیکنان ملوان برای حضور در دوازدهمین دوره لیگ برتر مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی مسئولان باشگاه ملوان بندرانزلی اسامی بازیکنان تیم ملوان و شماره پیراهن آنها برای حضور در دوازدهمین دوره لیگ برتر به شرح زیر اعلام شد:

1- علی حسنی‌صفت 2- محمدامین حاج محمدی 4- بابک پورغلامی 5- سیامک کورشی 6- سیداحمد سیدصالح آهی 7- حسین بادامکی 8- پژمان نوری 9- مازیار زارع 10- سیدجلال رافخائی 11- محمد حیدری 13- جواد شیرزاد 14- عزیز معبودی 15- سعید سالارزاده 16- علیرضا رمضانی 17- سهیل رحمانی 18- محمد نزهتی 19- مهران جعفری 20- هادی عزیزی 22- سرگئی پشنکو 26- محمدهادی یعقوبی 27- آرمان رمضانی 28- محمد جعفری 29- شاهین ثاقبی 30- سهیل اصغرزاده 32- نیما دلاوری 33- مهدی رحیم‌زاده 34- شایان کارگر 37- صادق محرمی 38- سعید عزت‌اللهی 40- سعید یوسف‌زاده 44- ایمان صادقی

کد مطلب 1653517

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