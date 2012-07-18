انتقاد امام جمعه بندرعباس از اسراف در افطاری ها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با تاکید بر جلوگیری از اسراف در جامعه، بیان داشت: متاسفانه برخی از ما هنوز مقدار نیاز خود را نمی شناسیم و همواره بیش از حد مصرف می کنیم.

وی اصلاح الگوی مصرف را مسئله ای ضروری دانست و افزود: به عنوان مثال در برخی هتل ها غذاهای بسیار زیادی دور ریخته می شود که مسئولان باید با این کار گناه به شدت برخورد کنند چون اسراف از گناهان کبیره است.

امام جمعه بندرعباس ادامه داد: اصلاح الگوی مصرف تنها با حرف اجرا نمی شود و مسئولان و دستگاههای اجرایی باید این کار را از خودشان آغاز کنند و به جای شعار دادن در این خصوص در عمل از اسراف جلوگیری کنند.

نعیم آبادی اصلاح پخت نان را از مواردی دانست که می تواند جلوی بسیاری از اسرافات را بگیرد و اظهار داشت: فرمانداری ها و دستگاههای مسئول لازم است نظارت بیشتری بر پخت نان داشته باشند و این حرکت باید از ماه مبارک رمضان آغاز شود.

وی عنوان کرد: تبلیغ اصلاح پخت نان با من و عملی کردن این کار نیز توسط دستگاههای مسئول انجام شود تا نان با کیفیت به دست مردم برسد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین از برخی زیاده روی ها در مراسمات افطاری نیز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در ماه مبارک رمضان نیز دیده می شود برخی افراد در هنگام افطار اسراف می کنند که باید جلوی این کار حرام گرفته شود.

نعیم آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خوردن گوشت خرچنگ حرام است، تصریح کرد: طبق فتوای تمامی مراجع تقلید خوردن گوشت خرچنگ حرام است حال اینکه شهرداری، فرمانداری و یا کدام دستگاه اجرایی باید با فروش گوشت خرچنگ مقابله کند، مشخص نیست چون هیچ دستگاهی در حال حاضر این کار را انجام نمی دهد.

وی همچنین خوردن گوشت ذبح شده در کشورهای غیراسلامی را حرام دانست و اظهار داشت: خوردن گوشت ذبح شده در کشورهای غیراسلامی حتی اگر آن گوشت از کشورهای اسلامی هم خریداری شده باشد حرام است.

نعیم آبادی در ادامه بر پرداخت خمس و زکات تاکید کرد و گفت: اگر خمس و زکات به طور مرتب پرداخت شوند، دیگر هیچ فقیری در جامعه باقی نمی ماند و مردم باید در ماه مبارک رمضان کمک به فقیران را فراموش نکنند.