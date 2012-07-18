  1. سیاست
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

سفیر جدید سومالی با وزیر امور خارجه دیدار کرد

سفیر جدید سومالی با وزیر امور خارجه دیدار کرد

خلیف کدیه موسی سفیر جدید سومالی در جمهوری اسلامی ایران ، روز چهارشنبه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار موضوعات مربوط به روابط دوجانبه مورد تبادل نظر قرار گرفت.

صالحی در این ملاقات با اشاره به روابط خوب دو کشور آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه روابط در عرصه های سیاسی و اقتصادی با سومالی اعلام کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با توجه به روند تحولات در سومالی اظهار امیدواری کرد که در سایه استقرار صلح و ثبات، آرامش به این کشور بازگردد.

سفیر جدید سومالی نیز در این با دیدار با ابراز خرسندی از حضورش در ایران، روابط دو کشور ایران و سومالی را برادرانه خواند و بر اراده کشورش برای توسعه و تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

 وی با قدردانی از کمکهای بشردوستانه کشورمان به مردم سومالی خواستار استمرار این کمکها شد.  
 

کد مطلب 1653521

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