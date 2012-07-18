اولین دانشجوی دکتری تخصصی استان بوشهر فارغ التحصیل شد

پروفسور دکتر سید جعفر حمیدی استاد راهنمای این دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از فارغ‌التحصیل شدن این دانشجو در دانشگاه آزاد واحد بوشهر، اظهار داشت: شاهد فارغ‌التحصیل شدن دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه‌های استان بوشهر هستیم که امیدواریم شاهد تداوم این روند در استان باشیم.

وی به موضوع پایان‌نامه این دانشجو اشاره کرد و ادامه داد: دکتر غلامحسین ملایی اولین فارغ‌التحصیل مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه‌های استان بوشهر است که پایان نامه خود را با موضوع نمایه‌های مجسم شخصیتی فرمانروایان ایران (در شعر شاعران دوره قاجار و پهلوی اول) ارائه کرده است.

دکتر عبدالله رضائی از اعضای هیئت داوران دفاع از پایان نامه این دانشجو نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع مطرح شده در این پایان نامه، موضوع جدیدی بود که به خوبی و به صورت موشکافانه به بیان ویژگی‌های شخصیتی فرمانروایان پرداخته بود.

وی تصریح کرد: در این پایان نامه‌ به وضوح مشخص است که فرمانروایان زورگو با استفاده از روش‌های مختلفی شاعران را وادار به تملق کرده و به نوعی سعی می‌کردند اثار مثبتی از خود در شعر شاعران بر جای بگذارند.

رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوشهر نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: خوشحالیم که شاهد فارغ‌التحصیل شدن اولین دانشجوی دوره دکتری تخصصی در این دانشگاه هستیم و امیدواریم شاهد تداوم روند فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان در این مقطع تحصیلی باشیم.

دکتر ساسان باقری تصریح کرد: همه سعی و تلاش خود را برای افزایش رشته‌های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم نیروهای متخصص مورد نیاز استان را پرورش دهیم.

دکتر غلامحسین ملایی اولین دانشجوی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه‌های استان بوشهر است که پایان نامه خود را با موضوع نمایه‌های مجسم شخصیتی فرمانروایان ایران (در شعر شاعران دوره قاجار و پهلوی اول) با استاد راهنمایی دکتر سید جعفر حمیدی و استاد مشاوری دکتر سید احمد کازرونی ارائه کرده است و ظهر چهارشنبه با دفاع از پایان نامه خود موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی شد.