جریاناتی در داخل در تلاشند نشان دهند تحریمها به نتیجه رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری در سومین همایش دبیرخانه دائمی قطعنامه 598 با نام "جنگ و دفاع دراندیشه های امام خمینی (ره) با تاکید بر نهضت بیداری اسلامی" که ظهر چهارشنبه در محل سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، تاکید کرد: انقلاب اسلامی بر پایه اسلام ناب شکل گرفته است و همت بلند امام راحل بود که این انقلاب را به ثمر نشاند.

رژیم سابق با هر حرکتی که نامی از امام خمینی(ره) در آن بود برخوردی شدید داشت

وی ادامه داد: اگر به تحلیل های پس ازقیام 15 خرداد 1345 توجه داشته باشیم چند نوع تحلیل را می بینیم، از یک سو تحلیل سلطنت طلبان است که تصور می کردند پس از کشتار مردم دیگر مبارزه ادامه نخواهد داشت، و از سوی دیگر کسانی بودند که تابلوی ولایت مداری داشتند اما به نقل از خود امام راحل این افراد هیچ عقیده ای به ولایت و دیانت نداشتند، این عده عقیده داشتند که مبارزات صورت گرفته در مقابل شاه یک کشور شیعه است و اینگونه مبارزات را نفی می کردند.



مدیر مسئول روزنامه کیهان اضافه کرد: همچنین مارکسیست ها معتقد بودند که نظام شاه یک نظام بورژازی بود اما به دلیل اینکه نهضت امام خمینی (ره) را نهضتی فئودالی قلمداد می کردند، نظام بورژوازی را بر آن ترجیح می دادند و رژیم شاه نیز تمام این تحلیل ها و گروه ها را مورد حمایت خود قرار می داد، اما با هرچیزی که نام یا نشانی از امام خمینی(ره) داشت به شدت برخورد و مقابله می کرد.



دشمنی ها با ایران به دلیل حاکمیت اسلام است



وی اضافه کرد: کاری که امام راحل انجام داد این بود که مبارزه را در بستر کدگذاری شده و تعریف شده اسلام قرار داد، در واقع دشمنی مستکبران با کشور ما از زمانی شروع شد که توانستیم به همت امام راحل، پاکبازی ملت و به اذن خداوند اسلام ناب را به کرسی حاکمیت بنشانیم.



شریعتمداری با بیان اینکه با حاکمیت اسلام اتفاق های مهمی روی می دهد، گفت: از یک سو چون اسلام یک باور است، در مرزهای جغرافیایی محدود نمی شود و از سوی دیگر اسلام ظلم ستیز است و طبیعی است که نظام سلطه احساس خطر کند، بنابراین محرومان نیز به آن دل بسته اند و این دلایل کافی است تا استکبار جهانی از جانب این ملت احساس خطر کند.



مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد: درگیری ما با نظام سلطه یک درگیری ماهوی است، ما بر اسلام خود تاکید داریم و دشمن هم بر کفر خود و این درگیری در صورتی تمام می شود که یا ما دست از اسلام خود بکشیم یا دشمن خوی استکباری خود را عوض کند، بنابراین با توجه به آموزه های امام راحل مسلمانان باید با تکیه بر اسلام ناب در این کارزار پیروز شوند.



این روزنامه نگار ضمن اشاره به اینکه امام بارها فرموده اند تا ظلم ادامه داشته باشد، مبارزه نیز ادامه دارد و هرجا که مبارزه باشد، ما نیز حضور داریم، گفت: پذیرش قطعنامه 598 تنها ایستگاهی بود که مسیر ما را عوض کرد و درگیری ما با دشمن از یک نقطه به نقطه ای دیگر منتقل شده است.



شریعتمداری تاکید کرد: به نظرم دلیل اینکه امام راحل تسخیر لانه جاسوسی را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول دانستند این بود که این اقدام ما را مستقیما با آمریکا درگیر کرد.



وی افزود: امام بارها تاکید کردند که دنیا تشنه فرهنگ ناب محمدی است و در حال حاضر ما شاهد این بی تابی برای رسیدن به هدف هستیم، در حال حاضر میدان، میدان اقتصادی است و همین امروز جریاناتی در داخل هستند که سعی دارند القا کنند تحریم ها به نتیجه رسیده است و برای خلاصی از زیر فشارها باید با آمریکا وارد مذاکره شد.