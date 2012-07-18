  1. بین الملل
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

واکنش لاوروف به حوادث دمشق/ رای به قطعنامه غرب حمایت از تروریست‌ها است

واکنش لاوروف به حوادث دمشق/ رای به قطعنامه غرب حمایت از تروریست‌ها است

وزیر خارجه روسیه در واکنش به حملات تروریستی امروز دمشق گفت صدور قطعنامه علیه سوریه در شرایط کنونی به معنی حمایت از گروه های تروریستی است.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازسایت "استاندارد" ، "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه اعلام کرد در حالیکه درگیری های شدیدی در سوریه در جریان است از قطعنامه پیشنهادی غرب علیه سوریه حمایت نخواهد کرد.

وی در جمع خبرنگاران گفت: در حالیکه وزیر دفاع سوریه در حملات تروریستی کشته شده است رای دادن به قطعنامه پیشنهادی غرب به معنی حمایت از گروه های تروریستی است و اگرغرب می خواهد درباره جنبشی انقلابی در سوریه صحبت کند این موضوع هیچ ارتباطی به شورای امنیت سازمان ملل ندارد.

هم چنین راشا تودی گزارش داد که وزیر خارجه روسیه گفته است: ما بار دیگر از کوفی عنان خواسته ایم جلسه "گروه اقدام سوریه" را تشکیل دهد.

وی در عین حال بر حضور ایران و عربستان در این گروه مجددا تاکید کرد.

کد مطلب 1653529

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