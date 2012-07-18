  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

حسینی:

بسته آموزشی مدارس علوم دینی تدوین شد

بسته آموزشی مدارس علوم دینی تدوین شد

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی و پ‍ژوهشی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، از تدوین یک بسته آموزشی شامل شش شیوه نامه به منظور ارائه به مدیران مدارس علوم دینی، درسال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قربان حسینی عصر چهارشنبه در جمع طلاب اهل سنت شرق استان گفت: بازگشایی مدارس، جذب طلاب جدیدالورود، مشخص کردن وضعیت طلبه مشمول و غیرمشمول از سوی مدیران و اقدام برای معافیت تحصیلی آنان و طرح مدل درسی برگرفته از برنامه‌های جاری مدارس که سالها مورد تدریس قرار داشته از جمله برنامه‌های مدون در این شیوه نامه آموزشی است.

معاون پژوهشی و آموزشی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور همچنین، تعیین جدول زمان‌بندی کل فعالیت‌های مدارس در قالب طراحی یک برنامه یک ساله و موضوع فارغ‌التحصیلی طلاب را از دیگر موارد شیوه نامه آموزشی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور عنوان کرد.

وی گفت: مدارس علوم دینی، طلاب، روحانیون، مدرسین، ائمه جمعه و جماعات، مهمترین محور و یکی از اصلی ترین جوامع هدف برنامه ها و تشکیلات این مرکز هستند.
 
وی اظهار داشت: مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، استان های گلستان، مازندران و گیلان را تحت پوشش خود دارد و گلستان با بیشترین جمعیت، اصلی‌ترین مخاطب این مرکز محسوب می شود.
 
حسینی تصریح کرد: نخستین شعبه مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در استان گیلان راه اندازی شد و به منظور سهولت و رفاه حال طلاب و روحانیون شرق استان دومین شعبه این مرکز در گنبد افتتاح شد.

حسینی گفت: دستیابی به موفقیت‌های قابل توجه توسط این مرکز در سال‌های اخیر، باعث شده است تا این دفتر به یکی از بهترین و موفق‌ترین مراکز در سطح کشور تبدیل شود.
کد مطلب 1653531

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار