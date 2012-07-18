بسته آموزشی مدارس علوم دینی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قربان حسینی عصر چهارشنبه در جمع طلاب اهل سنت شرق استان گفت: بازگشایی مدارس، جذب طلاب جدیدالورود، مشخص کردن وضعیت طلبه مشمول و غیرمشمول از سوی مدیران و اقدام برای معافیت تحصیلی آنان و طرح مدل درسی برگرفته از برنامه‌های جاری مدارس که سالها مورد تدریس قرار داشته از جمله برنامه‌های مدون در این شیوه نامه آموزشی است.

معاون پژوهشی و آموزشی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور همچنین، تعیین جدول زمان‌بندی کل فعالیت‌های مدارس در قالب طراحی یک برنامه یک ساله و موضوع فارغ‌التحصیلی طلاب را از دیگر موارد شیوه نامه آموزشی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور عنوان کرد.



وی گفت: مدارس علوم دینی، طلاب، روحانیون، مدرسین، ائمه جمعه و جماعات، مهمترین محور و یکی از اصلی ترین جوامع هدف برنامه ها و تشکیلات این مرکز هستند.

وی اظهار داشت: مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، استان های گلستان، مازندران و گیلان را تحت پوشش خود دارد و گلستان با بیشترین جمعیت، اصلی‌ترین مخاطب این مرکز محسوب می شود.

حسینی تصریح کرد: نخستین شعبه مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور در استان گیلان راه اندازی شد و به منظور سهولت و رفاه حال طلاب و روحانیون شرق استان دومین شعبه این مرکز در گنبد افتتاح شد.



حسینی گفت: دستیابی به موفقیت‌های قابل توجه توسط این مرکز در سال‌های اخیر، باعث شده است تا این دفتر به یکی از بهترین و موفق‌ترین مراکز در سطح کشور تبدیل شود.