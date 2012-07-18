خرسندی انگلیس از انفجار تروریستی دمشق/ ارتباط انفجار با تصویب قطعنامه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های العربیه و الجزیره که همچنان خط حمایت از ناامنی و اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح در سوریه را دنبال می کنند، اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس را پخش کردند.



بر اساس این گزارش، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس بدون محکوم کردن انفجار تروریستی امروز دمشق اعلام کرد این حادثه نیاز به تصویب قطعنامه جدید در شورای امنیت درباره سوریه را ضروری کرده است.



خاطر نشان می شود انگلیس به نمایندگی از کشورهای غربی و عربی همسو تلاشهای گسترده ای را برای تصویب قطعنامه ضد سوری بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شورای امنیت آغاز کرده است.



خرسندی مقامات غربی از انفجار تروریستی امروز دمشق ضمن اینکه بار دیگر دروغ بودن ادعاهای غربی مبنی بر مبارزه با تروریسم را نشان داد، از یک حقیقت دیگر هم پرده بر می دارد و آن ارتباط تروریستهای عامل انفجار امروز با طرحهای خطرناک غربی ها در سوریه است.