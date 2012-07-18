برای رهایی از مشکلات اقتصادی باید بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت حرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر محمد باقر نوبخت معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر امروز در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که در دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا برگزار شد، ضمن تشریح مشکلات موجود در حوزه اقتصادی کشور اظهار داشت: کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در نقل و انتقالات ارزی و آثار ناشی از تحریم ها از جمله مشکلات موجود در حوزه اقتصادی است.

وی مشکلات اقتصادی کشورمان برگرفته از عوامل متعددی دانست که از جمله می توان به عدم پایبندی به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، اجرای سیاست های اقتصادی پولی و مالی انبساطی برخلاف احکام برنامه و عدم پاسخگویی الگوهای رایج توسعه در ایران با توجه به شرایط داخلی و خارجی اشاره کرد.

نوبخت اظهار داشت: راهکاری که می توان برای خروج از مشکلات فعلی اقتصادی ارائه کرد اهمیت الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت است و معتقدم با این الگو کشور را می توان کشور را اداره کرد.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تهیه برنامه ویژه در حوزه اقتصادی را امری لازم و ضروری برشمرد و گفت: تهیه برنامه ویژه با توجه به سناریوهای مختلف برای استفاده از منابع حداقلی جهت مصارف ضروری به منظور عبور از شرایط ویژه بخصوص در حوزه اقتصادی لازم است.

وی از نمایندگان مجلس خواست که در تهیه و تدوین این برنامه ویژه که در حوزه اقتصادی تعریف می شود ورود پیدا کنند.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش با بیان اینکه نمی توانیم مسائل فرهنگی را از اقتصاد جدا کنیم خطاب به دانشجویان گفت: ایران با تاریخ خودش تعریف شده است و نمی شود ایران را با کشورهای دیگر قیاس کرد. خیلی ها معتقدند که می توان از الگوی اقتصادی مالزی در ایران استفاده کرد اما این دیدگاه غلط است.

نوبخت گفت: ایران از فرهنگ، سیاست و ظرفیت خاص خود برخوردار است و باید از همان ظرفیت استفاده کند.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بنده با آمار و اطلاعات در جمع شما دانشجویان سخن می گویم افزود: بنده آمادگی خود را اعلام می کنم تا همین مطالبی که در این جمع بیان کردم در مجلسی دیگر که چهره های دیگر نیز حضور می یابد بیان کنم.